La derrota del Dortmund pone al Bayern a un solo punto del título

El Bayern Múnich puede ser campeón ya este domingo de la Bundesliga alemana, cuando reciba en el Allianz Arena al Stuttgart, tercero de la tabla, si obtiene un punto, después de la derrota del Borussia Dortmund contra el Hoffenheim, con dos penaltis por sendas manos, el último ya en el minuto 97 (2-1).

El equipo amarillo, aún segundo, está a doce puntos del liderato del conjunto de Vincent Kompany. Puede sumar esa cantidad como máximo hasta el final. Al Bayern le quedan quince puntos por disputar, con lo que, en cuanto sume un empate más, la certeza del título, ya indudable, será matemática. Su decimotercera Bundesliga de las últimas catorce y la trigésimo quinta de su historia. Una descripción de su absoluta hegemonía.

Lo aceleró aún más el tropiezo del Dortmund, por detrás en el marcador en el primer tiempo. Nicklas Sule padeció el colmo de la mala suerte en el tramo final del primer acto. En un mismo resbalón se dañó la rodilla izquierda y cometió penalti con la mano en su caída. El disparo de Andrej Kramaric golpeó en ella, con el central ya por los suelos, desequilibrado, quizá sin intención, aunque el remate desde fuera del área iba a portería.

Mientras Sule se dolía en el suelo, los servicios médicos y sus compañeros reclamaban el cambio al entrenador, Niko Kovac, y su recambio, Bensenbaini, se preparaba en la banda para suplirlo por lesión (abandonó el terreno por su propio pie), el VAR advirtió al árbitro, Daniel Siebert, del posible penalti. El colegiado fue a verlo al monitor. Lo señaló.

El lanzamiento de Kramaric, con su derecha, a la izquierda del portero, supuso el 1-0 para el Hoffenheim en el minuto 42. Por más que adivinó el lado y se estiró Gregor Kobel, no llegó a alcanzarlo. Antes ya se había librado el Dortmund de dos goles en contra. Primero, porque una volea de Lemperle botó y se estrelló contra el larguero. Después, porque el portero desbarató otra oportunidad del delantero, activo durante todo el primer tiempo.

No le dio al Borussia Dortmund para reponerse hasta el minuto 87, cuando la pegada de Guirassy, con un derechazo cruzado, cambió la derrota por el empate durante unos instantes. La mano de Ryerson, detectada de nuevo por el VAR, llevó a Kramaric a los once metros otra vez. Tampoco falló. El 2-1, la derrota del Dortmund, vía libre del Bayern para ser campeón este domingo. Le basta con un punto.

Ficha técnica:

2 - Hoffenheim: Baumann; Kabak, Hajdarj, Bernardo (Hranac, m. 72); Coufal, Avdullahu, Burger (Promel, m. 60), Toure (Prass, m. 60); Asllani, Kramaric y Lemperle.

1 - Borussia Dortmund: Kobel; Sule (Bensenbaini, m. 42), Anton, Nico Schlotterbeck; Ryerson, Sabitzer (Inacio, m. 72), Jobe Bellingham, Svensson (Brandt, m. 72); Beier, Chukwuemeka; Fabio Silva (Guirassy, m. 60).

Goles: 1-0, m. 42: Kramaric, de penalti. 1-1, m. 87: Guirassy. 2-1, m. 97: Kramaric, de penalti.

Árbitro: Daniel Siebert. Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Burger (m. 31) y Prass (m. 77).

Incidencias: partido correspondiente a la trigésima jornada de la Bundesliga, disputado en el estadio PreZero de Hoffenheim ante unos 30,000 espectadores.