Cibao FC y la Universidad O&M chocan el domingo en la Liguilla

Cibao FC, punteros y clasificados para las semifinales y la Universidad O&M, colistas y eliminados, medirán el domingo en la jornada 14 de la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), encuentro que será a las 6:00 de la tarde en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.

El onceno naranja ya tiene asegurada su participación en las semifinales, mientras que los universitarios, después de una gran actuación a nivel internacional, quedaron eliminados en el torneo dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El encuentro será el cierre de la penúltima fecha de la Liguilla, donde los campeones defensores dominan con 24 puntos, productos de 6 triunfos, 6 empates y una derrota.

En tanto los estudiantes están en el sótano con solamente 6 unidades, con una victoria, 3 empates y 9 derrotas.

La tropa que comanda Junior Scheldeur tiene 18 goles a favor, mientras que su portería, protegida por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Elián Beras y Enzo Guzmán solamente ha permitido 10, para un saldo positivo de más.

La Universidad O&M ha logrado anotar 14 goles, mientras su portería ha sido vulnerada en 30 ocasiones, para un saldo negativo de menos 16.

Los líderes goleadores del Cibao FC son, Rivaldo Correa y Ángel Pérez, quienes tienen 10 goles cada uno.

Luego está el prometedor Edwarlyn Reyes con 6 goles, Wilman Modesta tiene 4 y con 3 están Julio César Murillo y Carlos “Caballo” Ventura, en las cuentas de Javier Roces, Walter Acuña, Cesarín Ortiz, Julián Gómez y Leonardo Villalba hay 2 y con u7no, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Gonzalo Alarcón, Elián López, Omar De la Cruz y Kleimar Mosquera.

El jugador de los estudiantes con más goles es Ányelo Gómez con 9, Julen Monterola tiene 6, Herard Frantzety con 5Julen Olasagasti y Emmanuel Cuello suman 3 cada uno.

Los otros clubes clasificados, además de Cibao FC, son los Delfines del Este con 23 puntos, Salcedo FC que tiene 20 y el Club Atlético Pantoja con 19, En tanto que Moca FC con 10 y la Universidad O&M con 6, ya están eliminados.