Infantino, afirma que Irán participará en el Mundial "con toda seguridad"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró el miércoles que Irán participará en el Mundial "con toda seguridad" a pesar de la guerra que mantiene con Estados Unidos .

En su intervención en el foro Invest in America de CNBC, Infantino afirmó que es importante que Irán participe en la Copa del Mundo, a pesar de que su participación ha estado en duda desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra el país.

“La selección iraní vendrá, sin duda”, afirmó Infantino. “Esperamos que para entonces, por supuesto, la situación sea pacífica. Como ya dije, eso ayudaría mucho. Pero Irán tiene que venir. Claro que representan a su pueblo. Se han clasificado. Los jugadores quieren jugar”.

Infantino se reunió con la selección nacional iraní en Antalya, Turquía, hace dos semanas y declaró el miércoles que quedó impresionado.

“Fui a verlos. La verdad es que son un muy buen equipo”, dijo Infantino. “Tienen muchas ganas de jugar y deberían hacerlo. El deporte debería estar al margen de la política”.

Infantino reconoció que no siempre es posible lograr la separación entre deporte y política.

“Vale, no vivimos en la luna, vivimos en el planeta Tierra”, dijo Infantino. “Pero si no hay nadie más que crea en construir puentes y mantenerlos intactos y unidos, pues nosotros nos encargamos de ello”.

Estados Unidos será coanfitrión de la Copa del Mundo junto con Canadá y México.

Irán tiene previsto jugar dos partidos de la fase de grupos en Inglewood, California, y uno en Seattle.

La guerra ha generado dudas sobre la participación de Irán en la Copa Mundial. Ha habido declaraciones públicas contradictorias por parte del gobierno iraní y de funcionarios del fútbol. El presidente estadounidense Donald Trump desaconsejó la participación del equipo iraní en el torneo, alegando motivos de seguridad.