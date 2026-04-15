El Arsenal avanza a semifinales de la Liga de Campeones por 2do. año seguido

El Arsenal disputará su segunda semifinal consecutiva de la Liga de Campeones .

El empate 0-0 contra el Sporting de Lisboa en el Emirates Stadium el miércoles permitió al Arsenal avanzar 1-0 en el marcador global y enfrentarse al Atlético de Madrid en las semifinales de la máxima competición de clubes de fútbol europea.

Esto significa que el doblete de Premier League y Champions League sigue siendo posible para el equipo de Mikel Arteta, a pesar del bajón de rendimiento de las últimas semanas.

El Arsenal nunca ha ganado la Copa de Europa y solo ha llegado a la final en una ocasión. Pero ahora está a solo dos partidos de la gran final de este año en Budapest, Hungría.

El gol de Kai Havertz en los últimos minutos del partido de ida de los cuartos de final en Portugal la semana pasada resultó decisivo, ya que el Sporting no logró abrirse paso en Londres.

Es la cuarta vez que el Arsenal avanza a las semifinales, tras haber perdido contra el Paris Saint-Germain, a la postre campeón, en esa misma fase la temporada pasada.

El resultado fue la manera perfecta para que el Arsenal comenzara una semana crucial en la que también se enfrenta el domingo a su rival por el título de la Premier League, el Manchester City.

Se han visto señales de que la tensión está afectando a los jugadores de Arteta a medida que la temporada entra en su recta final, tras haber perdido la final de la Copa de la Liga inglesa contra el City y luego haber sido eliminados de la FA Cup a manos del Southampton, de segunda división