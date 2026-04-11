West Ham se enciende en 2do tiempo, vence a Wolves y manda a Tottenham a zona de descenso

West Ham goleó el viernes 4-0 a otro equipo en apuros, el Wolverhampton Wanderers, y hundió al Tottenham en la zona de descenso de la Liga Premier por primera vez en esta temporada.

Los Spurs estaban dos puntos por detrás de los Hammers antes de viajar a Sunderland el domingo.

El argentino Valentín Castellanos anotó dos veces en tres minutos a mitad de la segunda parte, después de que Konstantinos Mavropanos hizo el 1-0 para los Hammers con un cabezazo justo antes del descanso.

Konstantinos completó la goleada a siete minutos del final con una volea acrobática tras un tiro de esquina.

Los Wolves se mantuvieron en el último lugar de la liga y con una gran posibilidad de descender.

Ninguno de los dos equipos destacó en una primera parte olvidable, pero West Ham se fue al descanso con LA ventaja cuando Mavropanos conectó de cabeza un centro de Jarrod Bowen y lo mandó a la red.