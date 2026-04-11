Pantoja impone su casa y derrota 3-0 al Moca FC

El conjunto del MOCA FC sufrió una dolorosa caída 3-0 ante Club Atlético Pantoja en la jornada 13 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol.

Los locales, ya clasificados a semifinales, abrieron el marcador temprano al minuto 12 con un potente remate del mediocampista Gerard Laverne, que marcó el ritmo del encuentro disputado en el Estadio Panamericano de San Cristóbal.

El conjunto aurinegro intentó reaccionar con llegadas de Tairon Rodríguez en los minutos 6 y 24, pero las intervenciones del guardameta José Tejeda evitaron el empate en momentos clave.

En el inicio de la segunda mitad, el delantero haitiano Louka Bertrand amplió la ventaja al minuto 47, colocando el 2-0 y complicando aún más las aspiraciones visitantes.

Pese a varios intentos ofensivos, los aurinegros no lograron concretar frente al arco rival.

Ya en el minuto 80, Luis Ismael Díaz aprovechó una oportunidad dentro del área para sellar el 3-0 definitivo.

El resultado deja a Moca FC con otro duro revés en la Liguilla 2026.