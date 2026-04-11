El Cagliari vence al Cremonese 1-0 en la lucha por no descender en la Serie A

El Cagliari dio un paso crucial para evitar el descenso al vencer al también luchador Cremonese por 1-0 en la Serie A el sábado.

Fue la primera victoria del Cagliari desde enero y elevó al equipo sardo seis puntos por encima del cremonesa y la zona de descenso.

Sebastiano Esposito marcó su tercer gol en cuatro partidos en el minuto 63, rematando de cabeza un centro de Zé Pedro, que acababa de salir del banquillo.

El Hellas Verona se quedó a nueve puntos de la salvación tras perder 2-1 ante el Torino, que estaba en mitad de tabla.

El AC Milan jugaba más tarde, contra el Udinese. La Juventus visitaba al Atalanta y esperaba ascender a las plazas de la Champions League.