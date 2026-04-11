Arsenal cae ante Bournemouth y el Man City se mete en la lucha por el título

La aspiración del Arsenal al título de la Premier League se vio marcada por una sorprendente derrota por 2-1 ante el Bournemouth en casa el sábado.

El líder de la liga desperdició la oportunidad de situarse 12 puntos por delante del Manchester City, segundo clasificado, tras perder por tercera vez en cuatro partidos en todas las competiciones.

Alex Scott marcó el gol de la victoria en el minuto 74 en el Emirates para aumentar la presión sobre el Arsenal antes del enfrentamiento de la semana que viene en el primer puesto en el City.

El equipo de Mikel Arteta ha jugado dos partidos más que el City, lo que podría reducir la diferencia a seis puntos si vence al Chelsea el domingo en Stamford Bridge.

La forma del Arsenal parece estar decayendo en un momento crucial de la temporada. Las derrotas ante el City en la final de la League Cup inglesa y el Southampton de segunda división en la FA Cup pusieron fin a su búsqueda de un cuádruple trofeo.

Ganó 1-0 en la Champions League contra el Sporting de Lisboa el martes, pero la última derrota solo aumentará la tensión en la lucha por el título tras tres años consecutivos de subcampeones en la máxima categoría inglesa.