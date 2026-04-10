Cibao FC recibe a Salcedo FC el domingo en la Liguilla

Será el domingo cuando Cibao FC y Salcedo FC se midan en la Jornada 13 de la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), a las 6:00 de la tarde, en el campeonato dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader, propulsor de esta disciplina deportiva.

El juego estaba previsto para el sábado en el estadio Cibao FC de la Pontificia Universidad Católica madre y Maestra, pero las lluvias alteraron el calendario de esta semana.

El onceno naranja, máximo ganador de coronas en la LDF, está liderando la Liguilla y ya tiene su pase para las semifinales.

Salcedo FC, el benjamín de los clubes de la LDF, tiene se clasificación asegurada, luego de imponerse 3-1 este jueves a O&M.

Con el triunfo los salcedenses sumaron 3 puntos 6 ahora totalizan 19, sacando 9 de ventaja a Moca FC, que ocupa la quinta plaza con 10 unidades.

Cibao FC domina la Liguilla con 23 puntos, productos de 6 victorias, 5 empates y una derrota en las primeras 12 fechas.

Los representantes de la provincia Hermanas Mirabal, se colocan en la tercera posición con 19 puntos, conseguidos por 5 triunfos, 4 empates y 3 fracasos.

En segundo puesto están los Delfines del Este con 22 puntos. Con 6 éxitos, 4 empates y 2 derrotas.

En la quinta y sexta plazas, que no alcanzar para clasificar están Moca FC con 10 puntos y la Universidad O&M, sin oportunidad con 5 unidades.

La tropa que dirige Junior Scheldeur tiene 17 goles a favor y solamente9 en contra para un saldo positivo de más 8.

Salcedo tiene 16 goles a favor y 14 en contra para un saldo positivo a su favor de más 2.

Los campeones defensores tienen a dos jugadores con 10 goles anotadas cada uno y son Rivaldo Correa y Ángel Pérez.

Luego está Edwarlyn Reyes con 6 goles aportados, Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura y Wilman Modesta, tienen 3 por cabeza, Javier Roces, Cesarín Ortiz, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba, con 2.

Daniel Jamesley se ha echado sobre sus hombros al Cibao FC y se encamina a imponer una nueva marca de goles en la LDF, ya que tiene 22, sumando la serie regular y la Liguilla.

Para defender el arco naranja Cibao FC tiene Miguel “Pichi” Lloyd y Edwin “Gato” Frías.