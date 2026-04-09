Departamento de Justicia de Estados Unidos investiga la NFL por posibles prácticas anticompetitivas

El Departamento de Justicia investiga a la NFL por posibles prácticas anticompetitivas, informó un funcionario del gobierno.

El funcionario, que no estaba autorizado a hablar por su nombre sobre una investigación en curso y habló bajo condición de anonimato, indicó a The Associated Press que la investigación se centra en "la asequibilidad para los consumidores y en crear condiciones equitativas para los proveedores".

The Wall Street Journal informó primero sobre la investigación.

La NFL no ha recibido una notificación de que la liga esté siendo investigada, según otras dos personas con conocimiento de la situación. Esas personas hablaron bajo condición de anonimato porque no están autorizadas a pronunciarse sobre posibles asuntos legales.

La investigación se produce en medio de un creciente escrutinio federal sobre la cantidad de dinero que los aficionados están pagando para ver deportes por televisión. La Comisión Federal de Comunicaciones está solicitando comentarios del público sobre el cambio en curso de los deportes en vivo, de los canales de transmisión abierta a los servicios de streaming.

La NFL indicó en un comunicado el jueves que más del 87% de sus partidos están disponibles en televisión abierta, incluidos todos los que se juegan en el mercado local de un equipo.

"La distribución de medios de la NFL es el modelo más favorable para los aficionados y para las cadenas de transmisión en toda la industria del deporte y el entretenimiento. La temporada 2025 fue la más vista desde 1989 y refleja la fortaleza del modelo de distribución de la NFL y su amplia disponibilidad para todos los aficionados", aseguró la liga en su comunicado.

El senador por Utah Mike Lee, presidente del subcomité judicial del Senado sobre antimonopolio, política de competencia y derechos del consumidor, escribió una carta al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio el 3 de marzo en la que les instó a revisar si los métodos de distribución de la NFL se ajustan a la Ley de Transmisión Deportiva (Sports Broadcasting Act), que otorga una inmunidad antimonopolio limitada para permitir que los equipos otorguen de manera colectiva licencias de transmisión de partidos a cadenas nacionales.

"El entorno moderno de distribución difiere sustancialmente de las condiciones que precipitaron esta exención. En lugar de un pequeño número de cadenas de transmisión abierta gratuitas, la NFL ahora otorga licencias de partidos simultáneamente a plataformas de streaming por suscripción, cadenas de cable premium y empresas tecnológicas que operan bajo distintos modelos de negocio", escribió el senador republicano. "En la medida en que los paquetes de partidos licenciados colectivamente se coloquen detrás de muros de pago por suscripción, estos acuerdos podrían ya no ajustarse al concepto legal de transmisión patrocinada o a la lógica de acceso del consumidor que sustenta la exención antimonopolio".

Lee afirmó en su carta que los aficionados al fútbol americano gastaron casi 1,000 dólares en suscripciones de cable y streaming. Forbes estimó el costo de ver todos los partidos de la NFL vía streaming la temporada pasada en 765 dólares.

La NFL transmitió partidos la temporada pasada en CBS, NBC, ABC/ESPN/ESPN+/ESPN+, Fox, NFL Network, Amazon Prime Video, Netflix y YouTube TV.

La liga promedia casi 11,000 millones de dólares por temporada en ingresos provenientes de sus acuerdos de medios. Eso podría aumentar, ya que la venta de Paramount a Skydance Media permite a la liga renegociar su acuerdo con CBS.

Los acuerdos de derechos se extienden hasta 2033 con la mayoría de las plataformas y hasta 2034 con ESPN. La liga tiene una cláusula de salida después de la temporada 2029, que probablemente ejercerá, ya que 83 de las 100 transmisiones más vistas el año pasado fueron partidos de la NFL, según Nielsen.

La exención de la Ley de Transmisión Deportiva, aprobada en 1961, se aplica únicamente a la televisión abierta. En el pasado, los tribunales han dictaminado que no se aplica a otros medios, incluidos el cable, el satélite y el streaming.

La Ley de Transmisión Deportiva incluye una norma que permite los apagones de partidos locales, que aún se aplica a los paquetes fuera de mercado que vende la liga. La NFL puso fin a los apagones en la televisión local —que se aplicaban a los partidos dentro de un radio de 75 millas del mercado de un equipo si no se agotaban las entradas 72 horas antes del inicio— después de la temporada 2014.

El año pasado, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes solicitó informes a la NFL, la NBA, la NHL y la MLB sobre si aún deberían concederse exenciones antimonopolio para coordinar sus derechos de transmisión en televisión abierta.

Las cuatro principales ligas profesionales de deportes de Norteamérica tienen acuerdos con plataformas de streaming.

En 2024, un jurado en un tribunal federal de distrito en Los Ángeles dictaminó que la NFL violó las leyes antimonopolio al distribuir los partidos de los domingos por la tarde fuera de mercado en un servicio de suscripción premium y otorgó 4,700 millones de dólares en daños y perjuicios.

Un juez federal anuló el veredicto en la demanda colectiva porque el testimonio de dos testigos de los suscriptores tenía metodologías defectuosas y debió haberse excluido.

La demanda abarcó a 2.4 millones de suscriptores residenciales y 48,000 empresas en Estados Unidos que pagaron por el paquete "Sunday Ticket" en DirecTV de partidos fuera de mercado desde las temporadas 2011 hasta 2022.

Como los daños pueden triplicarse bajo las leyes antimonopolio federales, la NFL podría haber sido responsable de 14,121,779,833.92 dólares.