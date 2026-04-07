Díaz y Kane guían al Bayern a vencer 2-1 al Real Madrid en ida de cuartos de la Champions

Harry Kane respondió para el Bayern Múnich en su regreso tras una lesión, al anotar un gol y gestar la acción que acabó en el tanto inicial de Luis Díaz, y el conjunto alemán se llevó el martes la victoria 2-1 como visitante ante el Real Madrid en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

Kylian Mbappé descontó para el Madrid después de que los visitantes se habían puesto arriba por dos goles en el estadio Santiago Bernabéu.

El resultado dejó al Bayern con ventaja de cara al partido de vuelta en Alemania la próxima semana. El cuadro bávaro intenta alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez desde la temporada 2023-24, cuando fue eliminado por el Madrid, que a la postre se consagró para ampliar a 15 su cosecha récord.

“Estamos vivos, está claro. Estamos a un gol”, señaló el técnico madridista Álvaro Arbeola. “Somos capaces de ganar en cualquier campo”.

La presencia de Kane estuvo en duda hasta último momento tras perderse el encuentro de la Bundesliga contra Friburgo el fin de semana pasado debido a una lesión en el tobillo.

Kane participó en la jugada del primer gol del Bayern, a los 41 minutos, al intercambiar pases con Serge Gnabry, quien finalmente filtró un balón para Luis Díaz dentro del área. El delantero colombiano definió con calma en el mano a mano frente al arquero Andriy Lunin, haciéndolo con un disparo raso.

Kane firmó el segundo de los campeones de Alemania en el arranque de la segunda parte con una buena volea de primera desde la frontal del área, clavando un remate al ángulo.

Fue el undécimo gol del delantero inglés en la Liga de Campeones, con el que igualó su mejor temporada goleadora en el torneo europeo. Terminó con 11 goles en 2024-25. Kane ha marcado 22 goles en la Liga de Campeones desde el inicio de la temporada 2024-25, la mayor cifra de cualquiera.

Mbappé anotó a los 74 al encontrar la red desde corta distancia tras un centro raso milimétrico de Trent Alexander-Arnold. El astro francés suma 20 goles en la Champions desde el inicio de la temporada 2024-25.

Arsenal doblegó 1-0 de visita al Sporting de Lisboa en el otro duelo de cuartos disputado el martes.

El miércoles, Barcelona recibirá al rival español Atlético de Madrid y Liverpool visitará al campeón defensor Paris Saint-Germain.

Este es el sexto cruce Madrid-Bayern en fases de eliminación directa en 14 temporadas, con el gigante español victorioso en cuatro de sus cinco eliminatorias a doble partido desde la temporada 2011-12.

Vinícius Júnior tuvo una de las mejores ocasiones del Madrid en un mano a mano con Manuel Neuer a los 61, pero el delantero brasileño no pudo superar al arquero del Bayern y su intento dio en la parte exterior de la red. Unos minutos después, Neuer —soberbio con nueve atajadas— se lanzó a su derecha para realizar una buena parada ante un disparo de Mbappé.

Neuer ya había realizado dos paradas difíciles para evitar que el Madrid encontrara el gol en el primer tiempo, en otros intentos de Mbappé y Vinícius.

El defensor del Madrid Álvaro Carreras despejó sobre la línea un remate de Dayot Upamecano en el primer tiempo.

El Bayern sucumbió ante el Inter de Milán en los cuartos de final la temporada pasada. El Madrid fue eliminado por el Arsenal en cuartos el año pasado.