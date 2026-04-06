Con Kane recuperado, Bayern Múnich visita este martes a Real Madrid en la Champions

El delantero del Bayern Múnich Harry Kane entrenó el lunes y se espera que esté disponible para el partido de cuartos de final del martes contra el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Kane se perdió la victoria del Bayern sobre Friburgo en la Bundesliga el sábado debido a una leve molestia en el tobillo sufrida en un entrenamiento con la selección de Inglaterra la semana pasada.

Participó en la sesión de entrenamiento del equipo en Múnich antes de que la plantilla viajara a la capital española para el partido del martes en el estadio Santiago Bernabéu.

El entrenador del Bayern, Vincent Kompany, señaló que esperará hasta lo último para decidir si utiliza a Kane.

“Era importante que hoy hiciera mucho entrenamiento. No creo que haya perdido el ritmo. Esperaremos hasta mañana y luego decidiremos”, indicó Kompany. “Tenemos una gran plantilla y estamos listos para los dos partidos”.