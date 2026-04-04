Oscar se retira del fútbol tras problema cardíaco

El mediocampista brasileño Oscar se retiró del fútbol a los 34 años, luego de sufrir una complicación cardíaca que lo mantenía apartado de los campos desde finales de 2025, informó este sábado su equipo, el Sao Paulo.

Oscar estuvo hospitalizado durante cinco días en noviembre, luego de un desmayo durante un examen médico de rutina. Fue diagnosticado con un síncope vasovagal, que ocurre por una súbita caída de la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Luego fue operado y no volvió a jugar con el tricolor paulista.

"Estoy terminando aquí en São Paulo una carrera que pasó por varios lugares, prácticamente cruzó el mundo", expresó el exjugador de Chelsea y el Shanghai Port de China, citado en un comunicado del Sao Paulo.

Internacional con la selección de Brasil en 48 partidos en los que anotó 12 goles, Oscar regresó en 2025 al Sao Paulo, el club de sus amores. Su contrato iba hasta diciembre de 2027.

"Quería agradecer a toda la hinchada de São Paulo que me apoyó desde mi regreso y en este momento difícil que estoy pasando", dijo el mediocampista.

Fue titular habitual con el tricolor en la primera parte de la temporada 2025, pero disputó su último juego en julio, cuando debió abandonar la cancha al fracturarse tres vértebras lumbares.

Volvió a ser convocado en octubre, pero volvió a la enfermería por una lesión muscular en el gemelo izquierdo.

Con Brasil, Oscar jugó el Mundial de 2014 en casa. Había ganado un año antes la Copa Confederaciones.