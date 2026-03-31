Italia vuelve a quedar fuera del mundial tras caer en los penaltis ante Bosnia

Uno de los equipos más importantes de la historia del fútbol ha tocado fondo de una manera antes inimaginable.

La tetracampeona Italia no logró clasificarse por su tercer Mundial consecutivo tras ser derrotada en la tanda de penaltis con diez hombres por Bosnia y Herzegovina, número 66 del ranking, en la repesca europea el martes.

Moise Kean marcó pronto para Italia, pero luego el defensa central de la selección italiana, Alessandro Bastoni, fue expulsado con tarjeta roja directa antes del descanso, y el suplente bosnio Haris Tabakovic empató en el minuto 79 para llevar el partido a la prórroga.

Esta derrota supuso un nuevo revés para la otrora orgullosa selección nacional de Italia, tras haber sido eliminada por Suecia y Macedonia del Norte, respectivamente, en las eliminatorias de clasificación para los dos últimos Mundiales.

Esta última eliminación significa que los campeones de 1934, 1938, 1982 y 2006 pasarán al menos 16 años sin siquiera jugar un partido en el evento más importante del fútbol.

Los problemas de Italia en los Mundiales se remontan a 2010 y 2014, cuando no logró superar la fase de grupos en ambas ocasiones. Si bien la selección italiana sí ganó la Eurocopa en 2021.

El último partido de eliminación directa de Italia en un Mundial fue cuando ganó el título en 2006 al vencer a Francia en la tanda de penaltis.

La única otra Copa del Mundo para la que Italia no se clasificó fue la de 1958.