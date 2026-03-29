Dominicana empata con Cuba en la Concacaf Series

La selección dominicana de fútbol de mayores empató este domingo ante su homóloga de Cuba por 1-1, en partido correspondiente a la Concacaf Series en el marco de la Ventana FIFA de marzo de 2026. El duelo tuvo una gran afluencia de público que fue a apoyar al equipo criollo, en el Estadio Cibao FC de aquí.

Los goles llegaron en la segunda mitad del partido. Cuba marcó al minuto 51, los dominicanos respondieron con una diana de fantasía al 53.

Dominicana termina así sus dos partidos en esta fecha FIFA. El primero el jueves 2-2 ante El Salvador, este domingo 1-1 contra Cuba.

Una primera mitad a favor dominicana

Desde que se pitó la primera mitad del partido los dominicanos dominaron el encuentro, tan rápido como en los minutos 7,8 y 9 el equipo local hizo estragos, pero sin determinación de la diana.

Una ofensiva temprana del equipo dominicano dominando el balón, con llegadas al área pequeña, con buena dirección y jugadas claras. Los tiros a puerta también llegaron en demasía, pero nunca perforaron la malla. Fue una primera mitad al son dominicano, sin embargo, el señor gol nunca llegó.

Dorny Romero, Edarlyn Reyes y Junior Firpo hicieron de todo con la defensa cubana en los primeros 45 minutos, pero insuficientes para la pizarra y una fanaticada dominicana que no pudo oler el gol en ese tiempo favorable para los locales.

El señor gol llegó, pero en favor de los cubanos. Al minuto 51 Elvis Casanova con un pase al centro a Dairon Reyes, que desde fuera del área con un cañonazo dejó imposible al portero y poner el 1-0 en favor de los antillanos.

La alegría cubana fue efímera. Dos minutos más tardes (53) los locales empataron el partido con un gózalo de fábrica por parte de Dorny Romero, tras un pase desde el lado izquierdo a la zurda de Edarlyn Reyes desde unos 15 metros que Dorny no desaprovechó de cabeza para perforar la red.

Cabe mencionar que al minuto 90 en una jugada de tres jugadores y que Junior Firpo recibió el balón desde el centro y luego de varios pasitos perforó la malla desde unos 30 metros, para marcar el segundo gol criollo, el árbitro Roger Melendez, de Nicaragua, anuló la diana dejando a los fanáticos atónitos.

El arquero dominicano Xavier Valdez otra vez fue un verdugo de la defensa contraria, ahora ante Cuba que atajó varios tiros a puerta de la ofensiva cubana.

De los últimos cinco enfrentamientos registrados, Cuba ha logrado tres victorias y dos empates sobre los dominicanos. El último choque entre ambos terminó en una igualdad 1-1 en noviembre de 2022.

En cuanto a la actualidad, los locales empataron 2-2 ante El Salvador, mostrando una mejoría ofensiva notable. Por su parte, el equipo cubano también empató 2-2 contra Martinica.

Marcelo Neveleff alineó a Xavier Valdez, Junior Firpo, Noah Dollenmayer, Juan Familia, Alejandro López, Pablo Rosario, Jean Carlos López, Alesandro Ovalles, Ronaldo Vásquez, Edarlyn Reyes y Dorny Romero.

El técnico cubano Pedro Pereira salió al terreno con su onceno inicial: Ismel Morgado, Elvis Casanova, Eloy Nebreda, Karel Pérez, Darion Reyes, Diego Catasús, Karel Espino, Marcos Campos, Yesnier Matos, Jorge Aguirre y Luis Paradela.