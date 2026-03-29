Bélgica golea 5-2 a EEUU, cuya defensa queda evidenciada de cara al Mundial

Bélgica desnudó las insuficiencias de una selección estadounidense que abriga grandes sueños mundialistas.

Los Diablos Rojos golearon el sábado 5-2 a Estados Unidos en un amistoso de preparación que evidenció las debilidades defensivas de los coanfitriones del Mundial que se inaugura en menos de dos meses y medio.

Los belgas estaban en desventaja hasta las postrimerías del primer tiempo, pero remontaron con un doblete de Dodi Lukébakio y sendas dianas de Zeno Debast, Amadou Onana y Charles De Ketelaere.

Weston McKennie puso en ventaja a Estados Unidos a los 39 minutos con su 12º gol internacional, el primero en tres años. Debast y Onana iniciaron la remontada belga con sus primeros tantos internacionales en una tarde frustrante para Matt Turner, el exarquero titular de Estados Unidos, quien disputó su primer partido desde junio pasado.

“No podemos llegar con la idea errónea de que somos muy buenos somos muy guapos, estamos muy bien vestidos y somos estadounidenses”, advirtió el técnico de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, exdefensa de la selección argentina. “Siempre, después de los partidos que el equipo gana, sabe que es porque peleamos, somos agresivos e intensos, ¿no es cierto? Cuando perdemos esa intensidad, vemos lo que pasó hoy”.