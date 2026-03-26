Dominicana y El Salvador empatan a dos en partido de la Concacaf Series

La selección dominicana de fútbol de mayores empató este jueves ante su homóloga de El Salvador por 2-2, en partido correspondiente a la Concacaf Series en el marco de la Ventana FIFA de marzo de 2026. El duelo tuvo una gran afluencia de público que fue a apoyar al equipo criollo.

Dominicana mantuvo a raya a los salvadoreños en la primera mitad, dominando todo el trayecto. Sin embargo, los centroamericanos se sublevaron y marcaron dos dianas en la segunda parte del juego, gracias a dos goles de Nathan Ordaz y dos asistencias de Brayan Gil, además de las grandes atajadas del arquero Mario González, para el equipo salvadoreño, que vino de menos a más en el partido.

Al minuto 15 llegó el primer gol del encuentro: Pablo Rosario ganó un rebote sobre la semiluna y habilitó a Júnior Firpo dentro del área por derecha para que con sutil zurdazo colocara la pelota en el ángulo y explotara el graderío quisqueyano.

El equipo dominicano en la primera mitad mostró orden táctico y transacciones con defensa-taque y aguantando la poca presión de los salvadoreños en la primera mitad, con alta velocidad y ataques de la ofensiva criolla, principalmente de Mariano Diaz y el propio Firpo.

Una mejor segunda mitad de los salvadoreños

Al minuto 63 un hueco ofensivo de los salvadoreños llegó con pase filtrado de Brayan Gil al centro de la cancha que dominó Nathan Ordaz y muy cerca del área pequeña dio zapatazo para el 1-1.

El segundo gol de Nathan Ordaz llegó al 79, con otra asistencia de Brayan Gil, dentro del área pequeña que Ordaz hizo estragos con otro derechazo sublime. 2-1 El Salvador.

Pero esto no termina, gol inesperado del goleador Dorny Romero. Romero entraba a juego y sin querer, provocó el penal que le permitió a los locales respirar y salvar un empate de última instancia. Imposible para el arquero Mario González.

El duelo representó un buen desafío para la selección dominicana, tomando en cuenta el buen nivel del rival centroamericano.

La escuadra nacional comenzó su concentración desde el lunes en la ciudad corazón para preparar su partido ante La Selecta.

Luego de este partido, la Sedofútbol se enfrentará a Cuba el próximo domingo 29 de marzo para cerrar la doble fecha de esta Concacaf Series.

CDN Deportes transmitirá el otro compromiso en vivo en señal abierta para todo el país.

En los últimos tres encuentros, dos en el 2019, los oncenos terminaron con foja de 1-1, el último 2-0 los salvadoreños, los criollos ganaron el 10 de septiembre por 1-0. Mientras que en 2014, terminaron sin goles.

Dominicana alineó a Xavier Valdez, Joao Urbáez, Junior Firpo, Alejandro López, Noah Dollenmayer, Cristian Mañon, Mariano Diaz, Edarlyn Reyes, Edison Azcona, Jean Carlos López y Peter Federio González.

Los centroamericanos alinearon con Mario González, Julio Sibrián, Jorge Cruz, Styven Vásquez, Mayer Gil, Nathan Ordaz, Herberth Díaz, Jeferson Valladares, Jairo Henríquez, Mauricio Cerritos y Alejandro Henríquez.