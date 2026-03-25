Estadio Cibao FC se viste de gala para ventana FIFA

Custodiado por un techado, una piscina, canchas de pádel y ornamentado por frondosos árboles, el estadio del Cibao FC acogerá desde este jueves, los partidos correspondiente a la ventana FIFA de marzo 2026.

El estadio homologado FIFA, tiene un césped híbrido que simula una alfombra verde, que recibirá dos partidos y cuatro países desde este jueves a las 5:00 de la tarde, cuando choque Martinica con Cuba y el plato fuerte a las 8:00 de la noche cuando República Dominicana mida fuerzas con El Salvador.

El moderno recinto deportivo fue inaugurado en el 2015, con el nacimiento de la Liga Dominicana de Fútbol, en el campo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra,

Desde su inauguración el campo no ha dejado de ser remozado y ha ido en crecimiento constante, acorde con las exigencias de la FIFA, para el montaje de eventos internacionales como el que comienza este jueves.

El Salvador está en el número 99 del ranking de la FIFA y la República Dominicana, que comenzó la LDF hace apenas una década, ocupa el puesto 142, en un organismo que reúne a 211 Federaciones en el Mundo.

Los futbolistas dominicanos practican desde el martes en Santiago y esperan salir airosos frente a El Salvador y Cuba, con el aliento de más de 10 mil personas que pueden acomodar en las modernas butacas naranjas.

Para los partidos nocturnos, el estadio Cibao FC cuenta con un moderno sistema de luces artificiales, ideales para las transmisiones por televisión, así como una pantalla gigante, que facilita informaciones.

El escenario de juego está acorde con los requisitos de la FIFA, con un trazado de 100 por 63 metros.

Cuenta además con amplios y seguros parqueos, además de 9 posibilidades de acceso y salida, con estándares FIFA y una tienda para la adquisición de suvenires.

SEDOFúTBOL



Marcelo Neveleff, el DT de Sedofutbol tendrá disponibles para los juegos, a los porteros Edwin Frías, Xavier Valdez y Anthony Núñez.

Los defensores, Joao Urbáez, Israel Boatwright, Marlon Mena, Alejandro López, Alessandro Ovalle, Noah Dollenmayer, Juan Carlos Familia y Junior Filpo.

Los mediocampistas, Jean Carlos López, Lucas Bretón, Pablo Rosario, Yordy Álvarez, Ronaldo Vásquez y Edison Azcona.

Los delanteros son, Dorny Romero, Edarlyn Reyes, Erick Japa, Mariano Díaz y Carlos Sarante

EL SALVADOR

Hernán Darío Gómez el Director Técnico salvadoreño cuenta con los guardametas Mario González y Geonathan Barrera.

Los defensores, Julio Sibrián, Jefferson Valladares, Lizandro Claros, Jorge Cruz, Alejandro Henríquez, Diego Flores, Rudy Clavel y Cristian Martínez.

Los volantes son, Marcelo Díaz, José Portillo, Leonardo Mendívar, Mauricio Cerritos, Kevin Reyes, Jairo Henríquez, Noel Rivera, Nathan Ordaz y Gabriel Arnold.

Los delanteros de los centroamericanos son, Brayan Gil, Emerson Marcelino y Styven Vásquez.