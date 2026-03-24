Mohamed Salah dejará Liverpool al final de la temporada y cerrará una etapa de nueve años en Anfield en los que se estableció como uno de los mejores jugadores en la historia del club inglés.

Liverpool informó el martes que Salah, de 33 años, “llegó a un acuerdo” para dejar el equipo antes de que expirara su contrato.

Añadió que el delantero egipcio manifestó su deseo de hacer este anuncio a los hinchas “a la mayor brevedad posible” y así “ofrecer transparencia sobre su futuro debido al respeto y la gratitud que les tiene”.

Salah, de 33 años, ha marcado 255 goles en 435 partidos con Liverpool, consagrándose dos veces en la Liga Premier y una ocasión en Liga de Campeones tras llegar procedente de la Roma en 2017.

“Lamentablemente, ha llegado el día”, escribió Salah en una publicación en Instagram.

“Quería empezar diciendo que nunca imaginé hasta qué punto este club, esta ciudad, esta gente pasarían a formar parte de mi vida”, añadió. “Liverpool no es solo un club de fútbol. Es una pasión, es una historia, es un espíritu. No puedo explicarlo con palabras a nadie que no forme parte de este club”.

Salah había firmado una extensión de dos años al final de la temporada pasada, con lo que quedaba atado con Liverpool hasta 2027. Lo hizo tras ser el baluarte en la marcha del equipo hacia su título número 20 de la liga inglesa, con el que igualó el récord del Manchester United.

Sin embargo, su rendimiento declinó esta temporada y fue relegado durante una mala racha a finales del año pasado, tanto así que dijera a la prensa que el club “me ha echado a los leones”.

“Creo que está muy claro que alguien quería que yo recibiera toda la culpa”, afirmó durante una entrevista improvisada.

Salah se reconcilió con el técnico Arne Slot, pero le ha costado recuperar el nivel que lo llevó a ser el máximo goleador de la Premier en cuatro ocasiones.

“Con mucho todavía por jugarse esta temporada, Salah está plenamente concentrado en intentar lograr el mejor cierre posible de la campaña para Liverpool”, indicó el club. “Y, por lo tanto, el momento de celebrar plenamente su legado y sus logros llegará más adelante en el año, cuando se despida de Anfield”.

Salah se encuentra actualmente de baja por lesión.