Salcedo gana y es cuarto, Cibao empata y clasifica a semis

En la tarde de este sábado veintiuno de marzo se realizaron los dos partidos de cierre de la jornada once de la liguilla de la LDF, en donde la tropa celeste de Salcedo fc venció por la mínima a Moca fc en el Domingo Polonia, y en Santiago Cibao fc y Delfines del Este empataron sin goles, empate que le sirvió a los naranjas para asegurar su cupo en la ronda semifinal del certamen.

Los salcedenses aprovecharon un penal a favor al minuto veintiocho que cambió por gol el máximo artillero de la temporada, Daniel Jamesley. Ahora el ariete de Salcedo fc suma veinte goles.

Por Moca debutó el entrenador venezolano Jean Carlos Guell, una cara conocida en la historia de la LDF, siendo campeón con Barcelona Atlético en el 2017.

Para los mocanos este encuentro representó su tercera derrota al hilo. De su parte Salcedo suma tres partidos al hilo sin perder, con dos empates y un triunfo.

En el partido de cierre de la fecha once, el líder Cibao fc recibió a Delfines en el estadio universitario de la PUCMM. El encuentro fue muy parejo de principio a fin y ninguno de los equipos pudo anotar.

Con el empate sin goles entre cibaeños y cetáceos, el Cibao fc ya clasificó a las semifinales de la LDF.

La tabla de posiciones sigue siendo comandada por Cibao fc con veintidós puntos, le sigue Delfines con diecinueve, Pantoja y Salcedo tienen dieciséis, Moca nueve y OyM cinco unidades.

La LDF entrará en una pausa de una semana, ya que es fecha FIFA y la selección nacional absoluta tiene compromisos internacionales. El jueves veintiséis de marzo jugarán en Santiago ante El Salvador y el domingo veintinueve ante Cuba.