Cibao y Delfines este sábado Día del Síndrome de Down

Los jugadores del Cibao FC compartieron en su estadio con niños y jóvenes, que nacieron con el Síndrome de Down, en la víspera del Día Mundial de esta condición que simboliza Trisomía del par 21.

Precisamente, este sábado 21 de marzo en que la ONU celebra el Día Mundial del Síndrome Down, Cibao FC se medirá a los Delfines del Este, en choque entre los dos clubes punteros de la Liguilla.

Los alegres niños y niñas contagiaron a los jugadores con sus sinceras sonrisas, aprovechando para correr sobre el césped y patear balones, logrando algunos vociferar el frito del ¡Goool!

Los futbolistas naranja, que no podía ocultar la felicidad que tenía con los visitantes, los invitaron para el juego de este sábado, el cual comenzará a las 6:00 de la tarde, como parte de la Jornada 11 de la Liguilla, en el estadio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en el evento de la LDF dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader.

El partido pondrá en juego la primera posición que ocupa el Cibao FC con 21, mientras los Delfines buscarán los 3 puntos para empatar, ya que suman 18.

El onceno Naranja con una victoria, se aleja a 6 puntos de los Delfines y con un empate a 4, es decir, que si pierden comparte la cima, pero no bajan.

La tropa de Junior Scheldeur tiene 21 puntos productos de 6 victorias, 3 empates y una derrota.

Mientras que los cetáceos tiene 18 unidades, fruto de 5 triunfos, 3 empates y dos derrotas.

Cibao FC tiene 15 goles a favor y su portería integrada por Miguel Lloyd, Edwin “Gato “Frías, Elián Beras y Enzo Guzmán, solamente ha permitido 7 para un saldo positivo de más 8.

Los Delfines han logrado 12 goles en la primeras 10 fechas de la Liguilla y su arco ha sido vulnerado en 7 ocasiones, para un positivo de más 5.

El goleador Rivaldo Correa es el líder goleador del Cibao FC con un total de 10. Correa llegó a los 50 goles recientemente con la camiseta Naranja.

El segundo mejor anotador de los campeones defensores es Ángel Pérez con 9, Edwarlyn Reyes 6, Julio César Murillo 3, la misma cantidad de Carlos “Caballo” Ventura antes de dejar el club.

Con 2 goles figuran, Leonardo Villalba, Julián Gómez, Cesarín Ortiz, Walter Acuña, Javier Roces y Wilman Modesta. Se inscriben con uno, Kleimar Mosquera, Omar De la Cruz, Elián López, Gonzalo Alarcón, Yunior Peralta, Gabriel Peguero y Jean Carlos López.

El máximo anotador de los Delfines es Richerly De los Santos con 8 goles, Yonier Hurtado lleva 5, Christopher Almonte y John Ramos, 4 cada uno; Eliarde Dorlus y Joselvis Sánchez con 3.

En el medio tiempo del partido, se realiza el concurso del fanático más naranja, que premia aquellos que lleva los colores del Cibao FC.