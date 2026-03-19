Santiago será sede de ocho partidos de la Concacaf Series 2025-2026

El fútbol internacional regresa por todo lo alto al Estadio Cibao FC, que será nuevamente escenario de la Concacaf Series 2025-2026, con la participación de la Selección Dominicana de Fútbol en dos compromisos de alto nivel ante El Salvador y Cuba.

República Dominicana se presentará con todo su arsenal, la que es considerada la mejor convocatoria en su historia por la calidad de sus futbolistas.

Los encuentros de la Sedofútbol están pautados para el jueves 26 de marzo a las 8:00 de la noche frente a El Salvador, y el domingo 29 de marzo a las 6:00 de la tarde ante Cuba, prometiendo emociones intensas para la afición en la Ciudad Corazón.

Las boletas ya están disponibles para el público a través de la plataforma digital Uepatickets.com, así como en puntos físicos ubicados en tiendas de los supermercados Nacional y Jumbo. También estarán a la venta en la taquilla del estadio los días de partido.

Para esta ventana internacional, el combinado dominicano contará con una convocatoria de alto nivel que mezcla experiencia y juventud, encabezada por figuras como Pablo Rosario (FC Porto), Júnior Firpo (Real Betis), Mariano Díaz (Deportivo Alavés), Heinz Mörschel (FC Vizela) y Peter González (Real Valladolid).

Además de los partidos de la selección nacional, el Estadio Cibao FC, ubicado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, albergará otros seis encuentros correspondientes a la Concacaf Friendly Series, consolidando a Santiago como uno de los principales epicentros del fútbol en la región.

El calendario de partidos adicionales es el siguiente:

• 26 de marzo – 5:00 PM: Martinica vs Cuba

• 27 de marzo – 4:30 PM: Guyana vs Dominica

• 27 de marzo – 7:30 PM: Belice vs San Martín

• 29 de marzo – 3:00 PM: Martinica vs El Salvador

• 30 de marzo – 4:30 PM: Guyana vs Belice

• 30 de marzo – 7:30 PM: Dominica vs San Martín