La MLS revela detalles de su temporada "sprint" de 2027

En su transición hacia el calendario internacional, la MLS disputará en 2027 una temporada corta de sólo 14 jornadas de fase regular y playoffs que llevará el nombre de "sprint season", detalló la liga norteamericana este jueves.

La MLS ya había anunciado el pasado noviembre la organización de esta campaña de apenas cuatro meses, entre febrero y mayo, para cambiar después a un formato de temporada de verano a primavera (boreal) alineado con el de las principales ligas del mundo.

De esta forma a partir de la campaña 2027-2028, la MLS arrancará en el mes de julio y coronará al campeón a finales de mayo.

Antes de ello, la "sprint season" ofrecerá un campeonato relámpago en el que los 30 equipos pugnarán con todos sus 14 rivales de conferencia en una fase regular entre febrero y abril.

Los ocho mejores clasificados, tanto de la Conferencia Este como de la Oeste, avanzarán a unos playoffs con eliminatorias a un solo partido hasta la final de mayo.

Esta transformación ocurrirá un año después de que Estados Unidos organice en 2026 el segundo Mundial de su historia, esta vez junto a Canadá y México, en el que están depositadas las esperanzas para el despegue del "soccer" en el gigante norteamericano.

El cambio de calendario, entre otras repercusiones, permitirá alinear la ventana de transferencias de la MLS con el mercado internacional.

Los equipos tendrán así más oportunidades para comprar y vender futbolistas sin que estas operaciones impacten su plantel en mitad de temporada.

En el formato actual de la MLS, que este año disputa su temporada 31, la campaña se extiende ininterrumpidamente a lo largo de casi 10 meses, desde el inicio de la fase regular a finales de febrero hasta principios de diciembre.

El Inter Miami de Lionel Messi es el actual defensor del título.