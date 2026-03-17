Termina cuento de hadas de Bodø/Glimt con goleada 5-0 del Sporting de Lisboa

La racha de cuento de hadas del Bodø/Glimt en la Liga de Campeones ha terminado.

El club noruego de un pueblo pesquero de alrededor de 55.000 habitantes al norte del Círculo Polar Ártico fue derrotado 5-0 por el Sporting de Lisboa tras la prórroga en el partido de vuelta de los octavos de final el martes y quedó eliminado 5-3 en el global.

La remontada inspiradora del Sporting debería dar algo de inspiración al Manchester City y al Chelsea, que también enfrentan el mates desventajas de tres goles contra el Real Madrid (3-0) y el Paris Saint-Germain (5-2).

En el otro partido , el Arsenal y el Bayer Leverkusen están empatados 1-1 de cara al partido de vuelta en Londres —y el ganador se medirá al Sporting en los cuartos de final.

El Bodø/Glimt ha encantado al mundo del fútbol

El Bodø/Glimt —el equipo más septentrional que ha jugado en la Liga de Campeones— ha encantado al mundo del fútbol con una racha improbable de victorias en su temporada de debut en el principal torneo de Europa .

Después de haber vencido al Manchester City y al Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de la fase de liga para meterse por poco en la ronda de playoffs, el Bodø/Glimt eliminó al Inter de Milán —subcampeón de la temporada pasada— en casa y fuera para avanzar a los octavos de final.

Una victoria 3-0 en su estadio Aspmyra, con capacidad para 8.000 espectadores, la semana pasada no resultó suficiente contra el Sporting, que dominó de principio a fin en el partido de vuelta y anotó por medio de Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves y Luis Suárez para llevar el partido a la prórroga.

Allí, el lateral izquierdo uruguayo Maximiliano Araújo anotó en el minuto 92 para poner al Sporting por delante en el global por primera vez y el Bodø/Glimt no tuvo respuesta. Rafael Nel añadió un quinto en el tiempo añadido.