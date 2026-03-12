Oncenos Cibao y Pantoja de frente otra vez en la Liguilla

Los archirrivales Cibao FC y el Club Atlético Pantoja abrirán la Jornada 10 de la Liguilla, de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), cuando se enfrente este viernes a las 7:00 de la noche, en el estadio la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, del evento dedicado a la memoria del doctor José Rafael Abinader, propulsor de esta disciplina deportiva.

El onceno Naranja está puntero en la Liguilla, mientras que Pantoja también está metido en la clasificación, ocupando la tercera posición.

Los campeones defensores tiene 20 puntos en las primeras 9 jornadas, donde cada club jugará 15 partidos.

La veintena de puntos del Cibao FC, es el producto de 6 victorias, 2 empates y una derrota.

Pantoja tiene 12 tantos en la tercera casilla, conseguido con 2 triunfos, 6 empates y una derrota.

La tropa de Junior Scheldeur también en mejor en goles a favor y encontra, ya que han anotado 14 y su portería solo ha sido violada en 6 ocasiones, para un saldo positivo de más 8.

Pantoja ha anotado 14 goles y sus porteros recibidos 11, para un porcentaje positivo de más 3.

El máximo goleador del Cibao FC es el colombiano Rivaldo correa, quien está teniendo una Liguilla de maravilla, implantando marca de 8goles en esta etapa y totaliza 10 en la temporada 2025-2026.

El segundo mejor anotador naranja es Ángel Pérez con 8 goles, Edwarlyn Reyes tiene 6, con 3 figuran, Julio César Murillo y Carlos “Caballo” Ventura, Javier Roces, Julián Gómez, Leonardo Villalba, Walter Acuña, Wilman Modesta y Cesarín Ortiz, tiene 2 y se apuntan con uno, Kleimar Mosquera, Omar De la Cruz, Elián López, Yunior Peralta, Gabriel Peguero y Jean Carlos López. Los porteros de Cibao Fc son Miguel Lloyd, Elián López, Enzo Guzmán y Edwin “Gato” Frías, quien ha sido convocado a la Selección Nacional.