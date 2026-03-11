Real Madrid, PSG... y Bodo/Glimt cobran ventaja de tres goles en Champions

El vigente campeón PSG, el 15 veces campeón Real Madrid y el modesto Bodo/Glimt noruego pusieron un pie en cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa tras sus holgadas victorias por tres goles este miércoles.

En el otro partido del día, el Arsenal, líder de la Premier League y que había ganado sus ocho partidos de la liga regular, solo pudo empatar 1-1 en Alemania ante Bayer Leverkusen.

Pero por encima de los equipos y los resultados, el protagonista indiscutible de la noche europea fue el centrocampista uruguayo del Real Madrid, Federico Valverde, autor de los tres goles del conjunto blanco ante el Manchester City (3-0).

la gran noche de valverde

El conjunto blanco toma así una cómoda ventaja en este clásico de los últimos años en la máxima competición europea de clubes antes de la vuelta el próximo martes en el Etihad Stadium de Mánchester.

Comenzó su recital tras recibir un pase largo de su arquero Thibaut Courtois y plantarse solo ante Gianluigi Donnarumma, al que sorteó con clase -con el balón por la derecha del italiano, y el jugador escapando por la izquierda- antes de marcar a puerta vacía pero desde una posición escorada (20').

Un pase con el exterior de Vinícius Jr tocó en el central citizen Ruben Dias y Valverde, oportunista, sacó un zurdazo cruzado desde dentro del área para sumar el segundo (27').

En el tercero de su equipo y de su cuenta particular, para completar el primer triplete de su carrera, el Halcón recibió un pase picado de Brahim Díaz, realizó un sombrero para la historia a Marc Guéhi y, sin que el balón tocase el césped, remató de volea para poner el Bernabéu a sus pies y convertir en pesadilla la noche de un Donnarumma que no terminaba de creérselo (42').

Los equipos ingleses no han comenzado bien las rondas eliminatorias de esta Champions, y si el Liverpool y el Tottenham perdieron el martes, un día después lo hicieron el City y el Chelsea.

el campeón, se reivindica

Los Blues encajaron un 5-2 en el Parque de los Príncipes de París, el hogar del Paris Saint-Germain, con una destacada actuación del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, autor de dos goles y una asistencia.

Bradley Barcola (10'), Ousmane Dembélé (40'), Vitinha (74') y Kvaratskhelia (86', 90+3') anotaron los goles de los locales, mientras que el francés Malo Gusto (28') y el argentino Enzo Fernández (57') empataron provisionalmente en dos ocasiones.

Los parisinos, tras aplazarse su partido contra el Nantes por la liga francesa, descansarán hasta el decisivo duelo del próximo martes en Londres, mientras que los Blues recibirán el sábado al Newcastle en la 30ª jornada de Premier League.

El líder del campeonato inglés, el Arsenal, salvó el honor del fútbol de las islas al empatar en el BayArena ante el Bayer Leverkusen.

bodo, cada vez menos sorpresa

Apenas unos segundos después del descanso, el español Alejandro Grimaldo botó un saque de esquina muy elevado, que llegó hasta el segundo palo, donde apareció el capitán Robert Andrich (46') para adelantar de cabeza al Werkself.

Los Gunners respondieron de penal, con un gol anotado desde los once metros por el exjugador del Leverkusen Kai Havertz (89').

Y la gran sorpresa llegó de nuevo de manos del Bodo/Glimt noruego, que añadió al Sporting de Portugal (3-0) a su nómina de ilustres víctimas en esta Champions (Manchester City, Atlético de Madrid, Inter de Milán...).

Para el modesto equipo de la pequeña localidad del Ártico, que vive su primera presencia en la prestigiosa competición europea, marcaron Fet (32', de penal), Blomberg (46') y Högh (71').