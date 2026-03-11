Dominicana convoca para enfrentar a El Salvador y Cuba en fecha FIFA

La Selección Dominicana de Fútbol dio a conocer su lista de jugadores convocados para enfrentar a El Salvador y Cuba los días 26 y 29 de marzo de 2026 en el marco de los partidos de la Concacaf Friendly Series. Los encuentros se llevarán a cabo en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros.

República Dominicana contará con una plantilla llena de grandes figuras entre las que destacan Pablo Rosario, Júnior Firpo, Mariano Díaz y Peter González, quienes hacen vida en ligas de gran nivel en Europa.

La lista de futbolistas llamados por Marcelo Neveleff está compuesta por los siguientes 23 futbolistas:

Porteros: Xavier Valdéz (Nashville SC – USA), Edwin Frías (Cibao FC – RD) y Anthony Núñez (Mansfield Town FC – Inglaterra).

Defensores: Joao Urbáez (Flamurtari Vlore – Albania), Israel Boatwright (Inter Miami CF – USA), Marlon Mena (Parma Calcio – Italia), Alejadnro López (Rayo Vallecano – España), Alessandro Ovalle (ASD Sant’Angelo – Italia), Noah Dollenmayer (El Paso Locomotive FC – USA), Juan Carlos Familia (RKC Waalwijk – Países Bajos) y Júnior Firpo (Real Betis – España).

Mediocampistas: Pablo Rosario (FC Porto – Portugal), Jean Carlos López (Cibao FC – RD), Heinz Morschel (FC Vizela – Portugal), Lucas Bretón (Málaga CF – España), Ronaldo Vásquez (Sumqayit – Azerbaiyán) y Edison Azcona (Las Vegas Lights – USA).

Delanteros: Peter González (Real Valladolid – España), Edarlyn Reyes (Arsenal Tula – Rusia), Carlos Sarante (Club Atlético Pantoja – RD), Mariano Díaz (Deportivo Alavés – España), Dorny Romero (Club Bolívar – Bolivia) y Erick Paniagua Japa (SD Aucas – Ecuador).

La Sedofútbol enfrentará a El Salvador el jueves 26 de marzo y cerrará la ventana FIFA de marzo el domingo 29 ante Cuba.