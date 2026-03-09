Salud y fútbol serán los temas en el ciclo de conversatorios en UNAPEC

La UNAPEC iniciará el Ciclo de Conversatorios que tratarán el tema, La Salud y el Fútbol a partir del próximo miércoles 11 desde las siete de la noche.

Esta actividad es una iniciativa de la Escuela de Fútbol Jorge R. Bauger, Inc. institución pionera en la enseñanza sistemática del fútbol en el país.

Los temas que se abordarán en este primer ciclo, son las lesiones más comunes en los niños/as futbolistas que será abordado por la doctora Ximena Almánzar, reconocida ortopeda con amplia experiencia en su área y, posteriormente el doctor Luis Vergés, autor del libro Desafiando las barreras mentales del éxito, expondrá acerca de los padres tóxicos.

Por su parte, Jorge Rolando Bauger, generador de esta actividad señaló que el ciclo de conversatorios tiene como finalidad dotar de conocimientos en estas áreas a los padres/madres, entrenadores, monitores y profesores de educación física.

La asistencia al conversatorio es completamente gratuita e iniciará a las 7:00 p.m. (hora Baugeriana) y los asistentes podrán interactuar con los expositores.

Esta actividad cuenta con el aval de la Federación Dominicana de Medicina Deportiva que preside el doctor Milton Pinedo en tanto que la Asociación de Futbol del Distrito Nacional valido la iniciativa y exhortó a sus clubes miembros a que asistan.

Por otra parte, el magnífico rector de UNAPEC, el licenciado Erik Pérez Vega, que esta novedosa actividad con el interés de la institución académica de impulsar la innovación pedagógica.