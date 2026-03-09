Cibao FC gana cuarto al hilo en liguilla de la LDF

La tropa naranja de Cibao FC derrotó tres goles por cero a los universitarios de O&M en el cierre de la fecha nueve de la liguilla de la LDF en partido celebrado en el estadio Panamericano.

Para los cibaeños es la cuarta victoria en forma consecutiva en lideran en solitario la liguilla con veinte puntos.

La figura del partido fue el colombiano Rivaldo Correa, quien anotó dos de los tres tantos de su equipo. Los goles de Correa fueron al cuarenta y dos y cincuenta y cuatro respectivamente.

El tercer y definitivo gol de Cibao llegó en el tiempo de descuento por el maeño Cesarín Ortiz para completar el triunfo.

Los universitarios todavía no conocen la victoria en esta fase de la liguilla y en nueve jornadas suman dos puntos.

A la fecha, Cibao es primero con veinte puntos, Delfines le sigue con diecisiete, club Atlético Pantoja y Salcedo tienen doce, Moca cuenta con ocho y O&M con dos.

La próxima jornada de liguilla tiene como protagonista al clásico del fútbol profesional entre Cibao y Pantoja en Santiago. En tanto que Delfines será local ante Salcedo y Moca recibirá a O&M.