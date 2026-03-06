Sorprende la visita de Messi con el Inter a Trump en la Casa Blanca

Asistido por un brillante balón de fútbol rosa, Lionel Messi cruzó otra frontera con su visita a la Casa Blanca.

Hasta el jueves, la superestrella mundial del fútbol se había mostrado igualmente hábil esquivando a los defensores en el campo y a los líderes políticos, especialmente a los de su país, Argentina. Había dudas sobre si siquiera aparecería con el resto del Inter Miami para celebrar su victoria en la Copa MLS en la Casa Blanca.

Cuando el equipo se reunió en la sala, él no estaba entre sus filas; en cambio, entró junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el dueño del equipo, Jorge Mas Santos, y luego le entregó a Trump el balón deslumbrante.

Aunque Messi permaneció en silencio todo el tiempo, su aparición pareció decir mucho sobre un jugador cuyas ideas políticas han estado envueltas en gran medida en misterio.

Cuando Argentina, capitaneada por Messi, ganó el Mundial de 2022, el equipo se negó a acudir a la Casa Rosada del entonces presidente Alberto Fernández. El actual presidente argentino —y aliado de Trump—, Javier Milei, ha elogiado abiertamente a Messi, pero aún no ha conseguido una aparición pública ni siquiera una foto juntos. Hace un año, Messi fue invitado por la administración del entonces presidente estadounidense Joe Biden a recibir la Medalla Presidencial de la Libertad, pero no pudo asistir por problemas de agenda.

En Argentina, la visita causó sorpresa e incluso consternación, sobre todo entre quienes apreciaban al capitán de la selección nacional por no involucrarse en política, un rasgo que lo había distinguido de su predecesor, Diego Maradona. (Algunos, sin embargo, pensaron que su presencia podría beneficiar a Argentina mientras se prepara para sus partidos del Mundial en Estados Unidos).

Sin embargo, Kirk Bowman, profesor de la Escuela de Asuntos Internacionales Sam Nunn de Georgia Tech que estudia fútbol y política en América Latina, no está sorprendido por la visita de Messi.

"Tiene una visión muy a largo plazo en su carrera, tanto como jugador como también como alguien que tiene un equipo muy fuerte que genera riqueza a largo plazo", dijo Bowman, señalando sus innumerables inversiones, incluidas sus acciones en el propio Inter Miami.