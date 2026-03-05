Cibao FC y O&M cierran la hornada 9 de la Liguilla el domingo

Los líderes Cibao FC jugarán el domingo como visitante, en la Jornada 9 de la Liguilla de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026), encuentro que tendrá como escenario el estadio Panamericano a las 4:00 de la tarde, contra la Universidad O&M, el equipo que fundara el doctor José Rafael Abinader a quien está dedicado el torneo.

La fecha del domingo coincide con el undécimo aniversario del inicio de la LDF, un 8 de marzo de 2015, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer.

El onceno Naranja llega a esta fecha como líder de la Liguilla, buscando pasar a las semifinales, donde clasifican 4 de los 6 que disputaban la misma.

Los campeones defensores acumulan 17 puntos en los primeros 8 encuentros, producto de 5 victorias, 2 empates y una derrota.

Además, los dirigidos por Junior Scheldeur tienen el mejor porcentaje de goles a favor y en contra, donde han anotado 11 y su portería defendida por Miguel Lloyd, Edwin “Gato” Frías, Elián Beras y Enzo Guzmán, solo ha sido vulnerada en 6 ocasiones para un positivo de más 5.

Cibao FC tiene a Rivaldo Correa y Ángel Pérez con 8 goles cada uno, Edwarlyn Reyes tiene 6 dianas, Julio César Murillo y Carlos “Caballo” Ventura tienen 3 cada uno y suman 2 Wilman Modesta, Javier Roces, Walter Acuña, Julián Gómez y Leonardo Villalba.

Han superado los porteros contrarios en una ocasión, Jean Carlos López, Gabriel Peguero, Yunior Peralta, Cesarín Ortiz, Gonzalo Alarcón, Elián López, Omar De la Cruz y Kleimar Mosquero quien se estrenó el domingo contra Salcedo FC con el gol de la victoria.

Tres jugadores del Cibao FC fueron incluidos en el Once Ideal, con el cancerbero Edwin “Gato” Frías, Kliemar Mosquera y Rivaldo Correa.

La Universidad O&M atraviesa un difícil momento y se encuentro en la última posición de la Liguilla, con solamente 2 puntos, ya que no ha ganado, tiene 2 empates y 6 derrotas.

Los universitarios han anotado 8 goles y sus guardametas han recibido 18, para un saldo negativo de menos 10.

Los mejores anotadores de los estudiantes son Julen Monterola y Anyelo Gómez con 6 goles, Herard Frantzety tiene 5, Julen Olasagasti con 3, Emmanuel Cuello, Sergio Paredes, Alejandro Carrera, Ronaldiño Caicedo y Starlin Alba con 2 y cierran con uno, Josué Báez, Héctor Ramírez, y Yoan Melo.

La Jornada 9 comienza el sábado con dos partidos a las 4:00 de la tarde, donde el Club Atlético Pantoja recibe a Salcedo FC en el estadio Panamericano y los Delfines del Este a Moca FC en el Parque del Este.