Neveleff: “Cada rival le juega a República Dominicana al límite”

Luego del revés que dejó a la Selección Dominicana Sub-20 sin la posibilidad de continuar en contienda en el Campeonato de Concacaf 2026 correspondiente a la categoría, Marcelo Neveleff, coordinador de selecciones masculinas de la Federación Dominicana de Fútbol compartió su análisis sobre el difícil momento.

El elenco nacional hizo una competición casi perfecta, cosechando tres triunfos y una derrota en cuatro partidos, donde anotó 11 goles y apenas encajó uno. Sin embargo, una expulsión temprana en el duelo decisivo frente a Antigua y barbuda marcó un rumbo distinto al que se estaba navegando.

“Nos duele esta derrota, porque hubo en todo momento un equipo con convicción, carácter y un enorme deseo de ganar. Eso no lo negociamos nunca”, inició diciendo Marcelo Neveleff, quien además estuvo siguiendo a la Sedofútbol Sub-20 en Costa Rica durante la competencia.

El coordinador de selecciones masculinas dejó claro que “sabíamos que éramos la selección a vencer en el grupo. Cuando uno empieza a crecer y a convertirse en referencia en El Caribe, los partidos dejan de ser simples. Cada rival juega al límite contra nosotros. Y nuestros jugadores supieron asumir esa presión con responsabilidad”.

Ya analizando el encuentro expresó: “El partido fue muy disputado. La expulsión nos condicionó, pero incluso con diez hombres el equipo no perdió el orden ni la intención. Tuvimos situaciones claras para definirlo y no estuvimos finos en los últimos metros. Después de una ocasión nuestra, llega el gol de ellos a falta de un minuto. Son detalles. Así es el fútbol”.

“¿Qué podemos reprocharnos? La actitud estuvo, la entrega y el compromiso también estuvieron”, argumentó sobre el desempeño del combinado patrio en toda la competencia.

El argentino aprovechó también para reflexionar y sacar lo positivo de este duro momento, “Somos una selección en construcción, y el fútbol, el que tanto amamos, te pone a prueba permanentemente. Te mide, te incomoda y te obliga a crecer. El crecimiento no es cómodo, hay golpes que duelen, pero también enseñan. Ahora hay una decisión que tomar: quedarnos en la frustración o redoblar esfuerzos para seguir evolucionando. Nosotros elegimos lo segundo”.

Además, recalcó la labor de su equipo de trabajo, “Quiero agradecer al cuerpo técnico, un equipo joven que está creciendo junto a los jugadores. Estos momentos los fortalecerán. Hay que destacar también el trabajo y el ejemplo de Modesto Arostegui”.

“Esto continúa, los procesos no se construyen de un día para otro. Seguimos trabajando, con convicción y claridad en el camino”, concluyó.