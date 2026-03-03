Real Madrid confirma que Rodrygo se rompió el ligamento cruzado

El delantero brasileño Rodrygo se perderá el resto de la temporada y la Copa Mundial del próximo verano boreal, después de sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior y otra del menisco externo de la pierna derecha, informó el martes el Real Madrid.

Rodrygo, extremo, de 25 años, se lesionó en la derrota 1-0 del Madrid ante Getafe el lunes por La Liga española. Ingresó como suplente después de haber estado casi un mes sin jugar por una tendinitis.

Ni el Madrid ni la confederación brasileña de fútbol mencionaron una cirugía ni los plazos para el regreso de Rodrygo. La confederación le deseó una “pronta recuperación”. Se trata de una lesión que puede necesitar entre 10 y 12 meses de recuperación.

Una lesión que le tendría fuera de los terrenos de juego unos 9-10 meses, lo que le obliga a decir adiós a la temporada de clubes y al Mundial, del 11 de junio al 19 de julio, con Brasil, selección con la que habría disputado su segunda Copa del Mundo.

Rodrygo disputó los cinco partidos de Brasil en el Mundial de 2022, donde su selección cayó por penales ante Croacia en los cuartos de final. El disparo de Rodrygo fue atajado en la tanda.

No integró la convocatoria de Brasil para ninguno de los últimos cuatro partidos de las eliminatorias mundialistas el año pasado, pero el entrenador Carlo Ancelotti sí apeló a Rodrygo en cada uno de los cuatro amistosos de octubre y noviembre.

Rodrygo disputó 27 partidos con el Madrid en todas las competiciones esta temporada, con tres goles y seis asistencias.

El lunes, ingresó a los 54 minutos con el Madrid abajo en el marcador. En un posterior lance, a los 66, la rodilla derecha de Rodrygo quedó enganchada y se echó al piso fuera del campo. Se reincorporó y siguió jugando hasta el final del aprtido, aunque con evidentes muestras de dolor.

El Madrid ha sido muy golpeado por las lesiones en este tramo de la campaña, con los astros Kylian Mbappé y Jude Bellingham fuera de acción por lesiones.

Rodrygo es el quinto jugador merengue que padece una lesión del cruzado en los últimos dos años y medio. Los otros fueron el arquero Thibaut Courtois, además de los zagueros Eder Militao, Dani Carvajal y David Alaba.

El Madrid marcha segundo en la liga española, cuatro puntos detrás del líder Barcelona. Enfrentarán al Manchester City en los octavos de final de la Liga de Campeones.