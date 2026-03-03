Cristiano Ronaldo sufre una lesión en el tendón de la corva, en la parte posterior de la rodilla, anunció este martes su club, el Al-Nassr saudita, sobre una molestia que, en principio, no afectará la presencia del astro portugués en el Mundial.

"Cristiano Ronaldo ha sido diagnosticado con una lesión en el tendón de la corva después del último partido ante el Al-Fayha", el sábado 28 de enero, indicó el equipo de la capital Riad en un comunicado.

El capitán de la selección de Portugal y antiguo jugador del Real Madrid y de la Juventus, entre otros, "inició un programa de rehabilitación y su estado será evaluado día a día", precisó el Al-Nassr.

CR7, de 41 años, se lesionó durante el partido de la 24ª fecha de la Saudi Pro League disputado a finales del mes pasado en la cancha del Al-Fayha.

El jugador luso, que había fallado un penal en ese encuentro, se retiró en el minuto 81 del partido ganado por su equipo 3-1.

Según algunos medios, Cristiano estaría entre dos y cuatro semanas alejados de los terrenos de juego, por lo que su participación en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá no correría peligro.

Sin embargo, su presencia en el juego de fogueo de la Seleção ante México el 28 de marzo en el Estadio Azteca está en duda por el momento.

De jugar la Copa del Mundo, el astro portugués se convertiría en el jugador con más participaciones mundialistas, con seis.