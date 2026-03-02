Salcedo tendría cancha mundialista

Salcedo no sólo ha mostrado mucho en el aspecto competitivo, además de atraer parroquianos

masivamente, sino que en el próximo campeonato LDF tendrá remozado su campo a altos estándares, aumentando el atractivo competitivo de la liga.

Los planos originales plantean como primera opción un moderno césped artificial al estadio Domingo Polonia (sede), sumando otra cancha con altos

niveles en todos los aspectos, incluyendo el drenaje y automatización en el sistema hídrico.

“Tenemos varias opciones, pero la más idónea resulta un campo con césped artificial”, señaló Rafael Germán, ingeniero y encargado deportivo de la franquicia, acorde a la necesidad de una carpeta por falta de campos y constante uso del campo.

El alto jerarca de Salcedo FC manifestó que los trabajos comenzarán tan pronto concluya la liga 2025-26, garantizando que aun siendo corto el

tiempo el equipo tendrá un campo remozado sí o sí en su segundo curso.

Se unirá a otros equipos eledefeños cuya sede tiene campo mundialista.

Aclaró que dependerá del presupuesto final, además del tiempo per se entre el término de su participación y la siguiente estacón.

Las opciones

Germán sostuvo que entre las restantes alternativas está reponer colocar un césped completamente natural, que incluirá el rellenado total de la parte

heterogénea del suelo, dando un acabado homogéneo al campo de batalla.

En lo que denominó tres planes, el exitoso gerente agregó que la última sería simplemente completar la grama que tiene la mayor parte del campo, unificándola en misma variedad.

“Pensamos intervenirlo (campo) tan pronto concluya el campeonato para nosotros”.

Dijo que han avanzado con el sector público y privado para el apoyo, y que para maximizar los recursos se une al presidente del club, en el campo de la ingeniería.

Salcedo debutó en la Copa LDF 2025, donde consiguió un ponderable séptimo puesto (doce participantes).

En la estación profesional actual debuta con clasificación a la Liguilla y pelea enconadamente un lugar a las semifinales (ocupa la última plaza a semifinales tras ocho fechas).

Según Germán, la franquicia ha sido “exitosa” en las taquillas, desde la justa copera.