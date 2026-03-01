Cibao FC gana en Salcedo; Delfines vence a OyM

Los oncenos de Cibao fc y Delfines del Este lograron sendas victorias en el cierre de la jornada ocho de la fase de liguilla del torneo de liga de la LDF 2025-2026.

La tropa naranja tuvo que que batallar ante un Salcedo fc incisivo en todo momento, pero la experiencia del campeón salió a relucir y lograron un triunfo ajustado en el estadio Domingo Polonia.

Los salcedenses dominaron prácticamente todo el trayecto del partido, pero la defensa naranja mantuvo el cero.

El único gol del partido fue convertido por el defensor colombiano de Cibao fc Kleymar Mosquera al minuto ochenta y dos.

Con la victoria Cibao fc se mantiene líder de la liguilla con diecisiete puntos. De su parte Salcedo es cuarto con once.

En el partido disputado en el estadio Panamericano de San Cristóbal, los rojiblancos de Delfines del Esten ganaron tres por dos a los universitarios de OyM en un partido emocionante.

Bien temprano los omeyanos se pusieron en ventaja por medio de Ronaldiño Caicedo antes del primer minuto del encuentro. El tanto del colombiano es uno de los más rápidos en la historia de la LDF.

Pero los cetáceos no perdieron tiempo e igualaron seis minutos después con gol del Esmailin Segura.

A los veintitrés de la etapa inicial apareció la figura de Sebastián Ramos, mediocampista de Delfines, para anotar una verdadera joya de gol, eludió dos rivales en el área universitaria y de pierna izquierda ponía en ventaja a Delfines para irse con ventaja al descanso.

En el reinicio del partido OyM logró empatar desde el punto penal por medio de Anyelo Gómez al cincuenta y seis. En dicha acción fue expulsado Joselvis Martínez de Delfines del Este.

De inmediato Delfines logró el tercero, tras una gran jugada individual de Sebastián Ramos que cabeceó dentro del área Jhon Ramos para el tres por dos final.

Por parte de OyM fue expulsado el juvenil Víctor Villar.

Delfines llegó a catorce puntos y se afianza en la segunda posición en la liguilla. Los omeyanos están sextos con dos unidades.