La selección femenina busca primera victoria en la ruta hacia el Mundial Brasil 2027

La Selección Dominicana Femenina recibirá a Belice este sábado en el Estadio Cibao FC de Santiago de los Caballeros, en el marco de la segunda jornada de las Clasificatorias Femeninas de Concacaf para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027. El pitazo inicial será a las 7:00 PM.

El partido será transmitido por ESPN y la aplicación Disney Plus.

República Dominicana marcha tercera en el Grupo D con un punto, detrás de Surinam que suma cuatro -pero tiene un partido más (2)- y de Haití que tiene tres unidades. La zona la cierran Anguila y Belice sin puntos.

La escuadra quisqueyana viene de igualar (2-2) en su primera presentación viniendo de atrás ante Surinam, mientras que el rival de turno cayó goleado frente Haití.

Betzaida Ubri, seleccionadora nacional, convocó a las porteras: Odaliana Gómez (Florida International University – USA), Paloma Peña (University of Florida – USA) y Nathalie Martínez (Cibao FC – RD).

Defensoras: Giovanna Dionicio (Sporting CT – USA), Lucía Marte León (Wellington Phoenix – Nueva Zelanda), Natalie Bruno (Team Boca – USA), Renata Mercedes (Fordham University – USA), Nadia Colón (Florida FC – USA), Brianne Reed (AP2T – USA) y Gabriella Cuevas (AP2T – USA).

Mediocampistas: Winibian Peralta (Necaxa – México), Jazlyn Oviedo (University of Vermont – USA), Yomerci Brito (CDR 5 de Abril – RD), Kathrynn González (Fort Lauderdale U. – USA), Livia De León (R. Select Beauport – Canadá), Stella Tapia (University of Michigan – USA) y Jazmyn Díaz (Sting Austin – USA).

Delanteras: Jaylen Vallecillo (St. Jonhs University – USA), Jazmín Jackson (Virginia C. University – USA), Alyssa Oviedo (Club Puebla – México), Lila Algarín (Pinecrest Premier SC – USA), Mia Asenjo (Dux Logroño – España) y Angelina Vargas (Bohemians FC – Irlanda).

La Sedofútbol buscará una victoria que le permita mantenerse en carrera por la cima del grupo y de esa manera obtener el boleto a la fase final -Campeonato Femenino de Concacaf- en el que se definirán los boletos al Mundial FIFA Femenino Brasil 2027 y a los JJOO Los Ángeles 2028.