El City gana sin Haaland y mantiene la presión sobre el Arsenal por el título de la Premier League

Sin el lesionado Erling Haaland , el Manchester City dependió del último gol del recientemente fichado delantero Antoine Semenyo para asegurar una victoria que mantuvo la presión sobre el Arsenal en la carrera por el título de la Premier League el sábado.

Semenyo hizo su mejor imitación de Haaland al recibir un centro bajo y rematar a corta distancia para el gol de la victoria en el tiempo añadido de la primera mitad, mientras el City se mantenía firme para vencer al Leeds por 1-0 y reducir la diferencia con el Arsenal a dos puntos.

Fue el sexto gol de Semenyo en 11 partidos desde que llegó procedente del Bournemouth en enero.

El Arsenal recibe al Chelsea el domingo.

Haaland no estuvo disponible para el viaje a Leeds, su ciudad natal, tras sufrir lo que el entrenador del City, Pep Guardiola, describió como una "lesión leve" durante el entrenamiento del jueves. Fue el primer partido de liga que el delantero noruego se pierde en toda la temporada.

El City tuvo suerte en Elland Road, con el Leeds desperdiciando dos oportunidades claras en la primera mitad y aumentando la presión hacia el final del juego.

Aún así, el City acumuló su cuarta victoria consecutiva en la liga y la sexta consecutiva en todas las competiciones.

Continúa la sequía de Salah

La racha de partidos ligueros de Mohamed Salah sin marcar ya asciende a 10.

Afortunadamente para la estrella egipcia, sus compañeros del Liverpool no tuvieron problemas para encontrar el gol en la goleada 5-2 al West Ham que continuó la recuperación de mitad de temporada del campeón defensor.

Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister y Cody Gakpo marcaron para el Liverpool, que también forzó un autogol y el equipo acumuló más de cuatro goles en un partido de liga por primera vez esta temporada.