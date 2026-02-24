Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Fútbol

liga de campeones

Atlético de Madrid despacha a Brujas con triplete de Sorloth y va a los octavos

Goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4. Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

Alexander Sorloth marca el tercer gol del Atlético de Madrid en la victoria 4-1 ante Club Brujas en la Liga de Campeones, el 24 de febrero de 2026.

Alexander Sorloth marca el tercer gol del Atlético de Madrid en la victoria 4-1 ante Club Brujas en la Liga de Campeones, el 24 de febrero de 2026.ap

Avatar del Agencia AP
Agencia APMadrid

Al compás de una tripleta del delantero noruego Alexander Sorloth, el Atlético de Madrid logró sacudirse por fin del Club Brujas y se instaló en los octavos de final de la Liga de Campeones.

El conjunto español goleó el martes 4-1 para completar una victoria global 7-4. Pero el amplio margen de la noche no reflejó la tenacidad de Brujas a lo largo de los dos partidos.

En el empate 3-3 en Bélgica la semana pasada, Brujas remontó tras ir dos goles abajo y luego igualar de nuevo a los 89 minutos.

En el partido de vuelta en Madrid, Brujas volvió a reaccionar después de que Sorloth adelantó al Atlético a los 23. El defensor ecuatoriano Joel Ordólez empató 13 minutos después para los visitantes.

El equipo de Diego Simeone se puso 2-1 arriba por medio del tanto del centrocampista estadounidense Johnny Cardoso al inicio de la segunda parte y la determinación del Brugge finalmente se quebró.

Sorloth completó su triplete con goles a los 76 y 87 nminutso para asegurar la presencia del Atlético en la siguiente ronda.

“Estar acertado de cara a portería es un sentimiento fantástico”, dijo Sorloth.

Avatar Agencia AP

Agencia AP

Ver más

Tags relacionados