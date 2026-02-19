Juez prohibe salida del país y cita a declarar a Tapia por irregularidades en fútbol argentino

Un juez argentino prohibió la salida del país y citó a declarar el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y a otros cuatro dirigentes por supuesta retención indebida de tributos de la seguridad social.

Se trata de la primera medida judicial de fuerte impacto contra el máximo dirigente del país campeón del mundo en las múltiples investigaciones abiertas sobre su patrimonio y el manejo financiero de la entidad.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante convocó el jueves a Tapia a declaración indagatoria para el 5 de marzo al mediodía local en los tribunales de Buenos Aires, según la resolución al que tuvo acceso The Associated Press.

El presidente de la AFA está imputado por incumplimiento en el pago de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (12,8 millones de dólares) en 2024 y 2025. La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El dirigente está obligado a concurrir a los tribunales, pero puede negarse a declarar.

En paralelo, el juez Amarante prohibió la salida del país de Tapia en virtud de “la gravedad de los hechos investigados” y para “garantizar la regular realización de los actos procesales”.

De mantenerse esta prohibición tras declarar, Tapia no podrá concurrir a la Finalíssima que disputará Argentina contra España el 27 de marzo en Qatar.

También deberán presentarse a declarar y no podrán salir del país por la misma causa el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el director general Gustavo Lorenzo y el expresidente de Racing Club, Víctor Blanco.

Esta es la primera citación para Tapia y Toviggino en medio de varias investigaciones judiciales en curso sobre su patrimonio y el manejo financiero de la AFA, en su mayoría impulsadas por el gobierno ultraliberal del presidente Javier Milei, quien mantiene un enfrentamiento de larga data con el máximo dirigente del fútbol argentino.

Apenas asumió en 2023, el mandatario ultraderechista buscó por decreto imponer l as sociedades anónimas deportivas. Pero la AFA, que defiende el actual modelo de clubes como asociaciones sin fines de lucro, recurrió a la justicia y frenó la resolución del Poder Ejecutivo.

A fines del año pasado, la Inspección General de Justicia (IGJ) —el organismo estatal que en Argentina supervisa el funcionamiento de las asociaciones civiles— denunció presuntas inconsistencias contables en la AFA que superan los 450 millones de dólares.

El gobierno también denunció en diciembre ante la CONMEBOL al titular de la federación argentina por presuntas violaciones al código de ética.

Según la denuncia del fisco por deuda de aportes sociales, la AFA no habría efectuado el depósito de los importes retenidos dentro de los 30 días corridos de vencido el plazo de ingreso, lo cual originó la emisión y notificación de las respectivas boletas de deuda por parte del organismo recaudador ARCA. La AFA negó la deuda.

Ni Tapia ni el resto de los dirigentes se pronunció este jueves sobre las disposiciones del juez Amarante.

Desde que empezó la embestida de la justicia contra Tapia, la AFA sostiene que es víctima de una persecución y defendió la gestión del dirigente, iniciada en 2017, durante la cual la selección de Lionel Messi logró coronarse en el Mundial de Qatar 2022 y en las ediciones de 2021 y 2024 de la Copa América.