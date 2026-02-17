Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Vinícius Jr: "Los racistas son, ante todo, cobardes"

Gianluca Prestianni, del Benfica, lucha por el balón contra Vinicius Junior durante el partido de la Liga de Campeones en Lisboa, Portugal, del martes 17 de febrero de 2026Pedro Rocha/AP

Agencia EFE

Vinícius Junior, delantero brasileño del Real Madrid que denunció un capítulo de racismo en el partido ante el Benfica del argentino Gianluca Prestianni, aseguró que "los racistas son cobardes" y lamentó recibir una cartulina amarilla "por celebrar un gol".

"Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen, a su lado, la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que ocurrió hoy es novedad en mi vida ni en la de mi familia", escribió en Instagram.

"Recibí tarjeta amarilla por celebrar un gol. Aún sin entender el porqué de eso. Por otro lado, apenas un protocolo mal ejecutado y que no sirvió de nada. No me gusta aparecer en situaciones como esta, más aún después de una gran victoria y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario", sentenció.

