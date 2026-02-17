Vini Jr lidera el primer triunfo de Arbeloa en la Liga de Campeones

Con Kylian Mbappé alejado de su imagen letal, mermado por las molestias de rodilla izquierda que arrastra y sin su finura habitual en la definición, el triunfo con aroma de venganza del Real Madrid ante el Benfica en Da Luz lo lideró Vinícius que regaló al técnico que ha recuperado su mejor nivel, Álvaro Arbeloa, su primer triunfo en la 'Champions'.

El alumno pudo con el maestro. Se desquitó Arbeloa ante su admirado Jose Mourinho, corrigiendo los errores cometidos hace tres semanas en un 4-2 que sacó al Real Madrid del top ocho y le obligó a jugar un 'play off' que pudo evitar hasta con un empate. Con mayor intensidad, otra mentalidad competitiva, más solidario. Con los jugadores conscientes de la importancia de la cita, dando un paso de gigante hacia la clasificación y en su progresión.

Impidió Arbeloa explotar al Benfica su arma más temible, los contragolpes. Asentando un centro del campo repleto de fortaleza física, que obliga al rival a grandes esfuerzos para superar un muro como Aurélien Tchouaméni, elegido jugador del partido. Acompañado de Eduardo Camavinga, que mejoró sus prestaciones, y Fede Valverde, feliz jugando en su demarcación.

El plan de Arbeloa, logrando equilibrio desde el fortalecimiento de un centro del campo con cuatro integrantes, con Arda Güler como mediapunta con libertad de movimiento y para inventar, se sustentó en un incansable Tchouaméni. Robó sin parar, no paró de correr (hasta 11.9 kilómetros). Y con el bloque comprometido, borrando con esfuerzo la imagen dejada hace 20 días, las ayudas en bandas de Valverde y Camavinga a Trent y Carreras, Vinícius se encargó del resto.

El brasileño primero buscó a Mbappé, con un gran servicio de tacón. Y cuando vio que la puntería de su compañero no estaba afinada, asumió la responsabilidad de la definición. Firmó uno de sus mejores goles en el Real Madrid. Recibiendo en el costado, arrancando hacia dentro citando a su defensor y colocando en la escuadra un gran golpeo angulado.

Su magnífico disparo dio paso a una celebración con baile, a un posterior gesto de la camiseta que enfadó a la grada y a los rivales. Amonestado por celebrar. Insultado por un rival, el argentino Gianluca Prestianni, que según los jugadores del Real Madrid llamó "mono" a Vini. No dudó en denunciarlo, como en su día hizo en Mestalla. En detener el partido para que se activase el protocolo anti racismo.

Fueron diez minutos de vergüenza que no encontraron castigo porque el insulto llegó con la camiseta tapando la boca del jugador del Benfica. Se ocultó para no ser identificado. En esta ocasión, el ruido no descentró ni empequeñeció a Vinícius. Volvió a protagonizar tres acciones con las que rozó el gol. Sin escuchar los silbidos de la grada. Sin perder la paciencia ante los objetos que le cayeron en cada saque de esquina.

La revancha madridista significó el primer triunfo en la Liga de Campeones de Arbeloa. Tenía, junto a la eliminación copera en Albacete, una herida que cerró. El resto fueron todo triunfos en LaLiga y logró extrapolarlo a la competición fetiche del madridismo para volver a relanzar esperanzas.