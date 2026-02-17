El emergente talento criollo potencia la solidez del fútbol

Escuchar sobre el gran talento de Carlos Sarante, Edwarlyn Reyes, Emmanuel Cuello, Javier Roces y Yordy Álvarez es sólo un botón del salto del fútbol criollo, acarreado por una liga profesión (LDF) exponencialmente in crescendo y con pie en el acelerador.

Hasta hace poco resonaban nombres como Luis Espinal, Darlyn Batista, Ányelo Gómez, Isaac Báez, Jean Carlos López y Emailyn Segura, Richard Dabas, Daniel Flores y Juan Ángeles, pero la producción se ha disparado.

Sarante (Atlético Pantoja) es un delantero que puede ser efectivo en cada una de sus posiciones de ataque, dio el salto cualitativo esta temporada de la liga dominicana, en la que lleva seis goles (nueve, con la Copa LDF).

“El club cuenta con muchos talentos que vienen buscando minutos, lo que ofrece solidez al plantel”, indicó el entrenador Adolfo Monsalve.

Reyes, de 21 años, fue integrante del Onceno Ideal de la Caribbean Cup como defensor, se cierne como otro jugador de impacto inmediato en la LDF.

“Aprovechamos al máximo los talentos; algunos prefieren irse a hacer carrera en Estados Unidos”, señaló Júnior Sheldeur, técnico de Cibao, en lo que pudiese interpretarse que buscan chance en la MLS.

Cuello, de 20 años, ha impactado en la OyM con su ofensiva (seis goles desde la Copa). “Tiene gran capacidad de resolver en el área, y alto recorrido en la cancha”, destacó el técnico, José Aparicio.

Roces, parte de la Sub-20 mundialista, es temido en el área, un curtido juvenil de gran impronta desde 2024 en el nivel rentado. Otro que dio el gran salto desde sub-20 fue Álvarez, quien apunta a gran anotador.

Pero es justo citar a más botones de muchos otros prometedores que igual muestran aplomo. Están Cesarín Ortiz (Cibao), cuatro tantos desde 2025; Johander Bou (Delfines), Maximiliano Jerez (Pantoja).

También, Bryan Moré (Salcedo), Miguel Vásquez (Jarabacoa) y Edwin Frías (Cibao), Luis Francisco (Atlántico) y Jason Yambatis (Vega Real), entre una letanía de puros talentos.

La perspectiva sólo mira a un futuro consolidado, con reflectores en la exportación de un ascenso reconocido al mayor nivel mundial: la FIFA, quien invierte más de diez millones de dólares en un proyecto que sólo es segundo del balompié de la región Norteamérica.