Real Madrid, con Mbappé de vuelta, regresa a Benfica por revancha en la Champions

Con Kylian Mbappé de vuelta en la convocatoria, el Real Madrid regresa a Portugal con sed revancha ante el Benfica de José Mourinho en la Liga de Campeones.

El reencuentro entre ambos equipos se producirá en el Estadio de la Luz en la ida de la ronda de repechajes, tres semanas después de que el conjunto de Mourinho sorprendiera a su antiguo club con una victoria 4-2 que permitió a Benfica clasificarse y evitó que el gigante español avanzara directamente a los octavos de final.

“Mo creo que me pueda sorprender, sé perfectamente de lo que es capaz”, dijo el técnico del Madrid Álvaro Arbeloa sobre Mourinho.

“No creo que José me pueda sorprender, porque sé perfectamente de lo que es capaz”, dijo el técnico del Madrid Álvaro Arbeloa sobre Mourinho. “Mañana va a ser más de lo mismo. Yo sé que incluso son capaces de jugar todavía mejor y nosotros tenemos que estar preparados para ello”.

Benfica marcó el gol que necesitaba para clasificarse gracias a un cabezazo de último minuto del portero Anatoliy Trubin ante el Madrid, lo que le permitió quedarse con el 24º —y último— sitio para la repesca por diferencia de goles.

Arbeloa elogió a su otrora entenador y afirmó que vencer a Benfica no responde a un deseo de desquite.

“Tienen un líder que marca el camino, la forma de jugar y competir”, indicó Arbeloa. “Nuestro objetivo no es simplemente eliminar al Benfica, nuestro objetivo es ganar la Champions porque es a lo que te obliga este escudo. Para nosotros no es una venganza sino un objetivo pasar la eliminatoria y para eso hemos venido aquí”.

La revancha Real Madrid-Benfica destaca en una etapa que también incluye el cruce del campeón defensor Paris Saint-Germain contra Mónaco y al Inter de Milán, subcampeón de la pasada edición frente al sorprendente Bodø/Glimt de Noruega.

mbappé regresa

Mbappé, que ya suma 38 goles con el Madrid esta temporada, volverá a estar disponible después de perderse el partido de La Liga española contra la Real Sociedad el fin de semana por molestias en la rodilla.

Ha marcado nueve goles en sus últimos seis partidos con el Madrid, incluidos los dos tantos en la derrota ante el Benfica.

“Mbappé lleva con esas molestias (en la rodilla) bastante tiempo. Está haciendo un gran esfuerzo cada vez que sale al campo y hoy hemos decidido no correr riesgos de cara al martes. Yo creo que estará”, señaló Arbeloa.

psg deslucido

El PSG salió del grupo de los ocho primeros que se clasificaron automáticamente a los octavos de final tras empatar 1-1 en casa ante Newcastle en la última jornada de la fase de liga, lo que lo dejó en el 11º puesto.

Perdió 3-1 en Rennes en la liga francesa para sufrir su tercera derrota del año, la sexta de la temporada.

Mónaco, que terminó 21º en la fase de liga, venció 3-1 al Nantes el viernes, pero previamente había ganado apenas una vez en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

inter en alza

El Inter viaja para su partido en Bodø/Glimt el miércoles después de seis victorias consecutivas, incluido el agónica triunfo 3-2 del sábado sobre la Juventus, un resultado que amplió su ventaja como líder en la Serie A.

Los Nerazzurri ganó sus primeros cuatro partidos de la fase de liga esta temporada, pero luego perdió tres seguidos antes de cerrar con una victoria como visitante ante Borussia Dortmund, asegurándose el décimo puesto.

Bodø/Glimt, en su primera campaña en la Liga de Campeones, necesitó dos sorpresivos triunfos consecutivos contra el Manchester City y el Atlético de Madrid para alcanzar la fase eliminatoria en el 23º lugar.

otros cruces

Los otros partidos de ida del martes incluyen la visita de Juventus a Galatasaray y el Dortmund recibe a Atalanta.

Al día siguiente, Newcastle visitará al Qarabag de Azerbaiyán, Olympiakos recibirá a Bayer Leverkusen y el Atlético visita al Club Brujas.