Pantoja vence a OyM en duelo capitalino

El club Atlético Pantoja venció tres goles por dos a los universitarios de OyM en el estadio Panamericano en el partido de inicio de la fecha seis de la Liguilla de la LDF.

La tropa omeyana se puso en ventaja con gol del colombiano Ronaldiño Caicedo al minuto treinta y dos. Pero solo tres minutos después los guerreros igualaron la acciones por medio de José Jaquez. El primer tiempo terminó con empate a uno.

En la etapa complementaria la acción estuvo reñida y en el cincuenta y cuatro Jeremy Báez adelantó a Pantoja en el marcador.

Los universitarios no bajaron la guardia y empataron al sesenta y siete con gol de cabeza de Yoan Melo.

Cuando restaban poco menos de ocho minutos apareció Alexander Vidal para poner el tres por dos definitivo para el club Atlético Pantoja. Los tres goles de los guerreros fueron de cabeza.

Con el triunfo Pantoja llegó a nueve puntos tras seis jornadas. En tanto que los omeyanos se mantiene con tan solo uno.

La jornada continúa este domingo, a las tres y treinta de la tarde en el Parque del Este Delfines recibe a Cibao y a las seis en el Polideportivo Moca 85 los aurinegros de Moca fc reciben a Salcedo.