Harry Kane sigue marcando y Bayern mantiene ventaja de 6 puntos en Bundesliga

Harry Kane anotó el sábado dos goles y Bayern Múnich mantuvo su ventaja de seis puntos en la Bundesliga con una victoria 3-0 en la cancha del Werder Bremen, amenazado por el descenso.

El portero del Bayern, Manuel Neuer, salió al descanso, al parecer como medida de precaución, por una leve molestia en el gemelo. Jonas Urbig ocupó su lugar para la segunda parte.

Kane ya había marcado sus goles. El primero fue de penalti en el minuto 22, después de que Lennart Karl fuera derribado. El segundo llegó cuatro minutos más tarde con un disparo seco que pegó en el poste y entró, desde fuera del área.

Fue el 26.º gol liguero de la temporada para la estrella de Inglaterra. Nueve de ellos han sido de penalti.

Leon Goretzka, en una inusual titularidad en su última temporada en el Bayern, anotó el tercer gol en el 70.

La victoria del Bayern hace que sea muy poco probable que el equipo sea alcanzado por Borussia Dortmund cuando los dos rivales se enfrenten dentro de dos semanas.

Dortmund, que el viernes derrotó 4-0 a Mainz para sumar su sexta victoria consecutiva en la liga, visitará a Leipzig a continuación, mientras que el Bayern recibirá a Eintracht Frankfurt en la 23.ª jornada, una semana antes del “der Klassiker” en Dortmund.