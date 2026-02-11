Los Seahawks toman las calles de Seattle para festejar su victoria del Super Bowl

Tres días después de ganar el Super Bowl, los Seahawks celebraron el título de la NFL con un desfile por las calles de Seattle en el que se esperaba hasta un millón de personas.

Los aficionados se congregaron primero en la cancha de los Seahawks, el Lumen Field, para la ceremonia de entrega del trofeo conquistado el domingo, con un inapelable triunfo 29-13 sobre los New England Patriots.

"Somos los mejores del mundo", gritó el receptor estrella Jaxon Smith-Njigba, el mejor jugador ofensivo del año en la NFL, mientras la multitud respondía con vítores.

Acto seguido, los jugadores subieron barriles de cerveza, champán y puros a la parte trasera de los camiones para emprender un ruidoso desfile de 3.2 kilómetros por el centro de Seattle (estado de Washington, noroeste).

En la Cuarta Avenida los aficionados formaron numerosas filas, apretujándose unos contra otros para celebrar un logro que llevaban esperando desde 2014, cuando alzaron su único título hasta ahora.

Numerosos seguidores de los Seahawks acamparon la noche anterior para tener los mejores lugares del desfile.

La policía local esperaba que hasta un millón de personas este miércoles en las calles de Seattle, cuya población apenas supera los 800,000 habitantes.

"Esto es increíble. Es irreal", dijo el esquinero Tariq Woolen. "La última vez que vi una multitud como esta estaba jugando (a un videojuego). Necesitamos que esto dure para siempre".

Con su rotundo triunfo el domingo en Santa Clara (California), los Seahawks se ratificaron como el mejor equipo de una temporada que arrancaron fuera de todos los pronósticos, ya que llevaban dos años sin clasificar a playoffs.

Antes siquiera de terminar el festejo, muchos jugadores ya pensaban en alargar su dominio sobre la liga de football americano (NFL) y regresar con un bicampeonato en 2027.

"No hemos terminado", aseguró el tackle defensivo Leonard Williams. "Volveremos el año que viene".