José Rodríguez irrumpe con meteórico protagonismo en la LDF

Tras largo tramo de “vacas flacas” en la LDF, los Delfines aprendieron a saltar con garrocha bajo un entrenador de resultados meteóricos, extendiendo su vara a las alturas. José Rodríguez logra una de las grandes sinergias ganadoras del pasado reciente criollo, mientras lidera la exigente Liguilla.

Tras varias campañas en que los de albirrojo pasaban calamidades, en el que las victorias escaseaban como muelas de garza, apareció un proyecto maestro con brújula muy clara: ganar espacio en base a desarrollo notable de jugadores, catapultado por el ojo clínico de Rodríguez.

Y desde la Copa LDF (2025) los resultados tomaron carácter de seriedad; las primeras cinco fechas de la actual liga son un contundente testigo de lo que se trae el DT, “a lo Mourinho” (legendario técnico): vencer con el todos contra uno.

Los Delfines de Rodríguez viven un momento histórico, ya que jamás lideraron la Liguilla en tramo alguno en las seis ediciones. Su partido ante Cibao el fin de semana puede ser capital, con rumbo al próximo acuario.

Al jugarse el primer tercio del playoff, el albirrojo tenía diez puntos, contra ocho de Cibao, de quien perdió en el inicio (1-0). Moca, también con ocho (tercero por goles).

convicción

La convicción de un proyecto en base a cultura en las inferiores y el ojo clínico con el estándar en nativos e importados, hoy catapultan la sapiencia y espíritu ganador que inoculó Rodríguez a los Delfines.

"Nuestra clave es que jugadores y cuerpo técnico creen (convicción de triunfo) en los objetivos. Todos entienden que ganamos a cualquier rival”, señaló Rodríguez, quien perdió por un pelo la final copera ante Cibao.

Resaltó que los Delfines tienen un staff técnico muy meticuloso en las contrataciones, para asegurar que rendirán por el talento y la entrega.

“Hemos perdido goleadores (lesiones), y aparecen otros que se visten de héroes en cada partido” ponderó Rodríguez, quien timonea los cetáceos desde la Copa.

Rodríguez rompe moldes: por primera ocasión el albirrojo lidera un playoff todos contra todos (ganó semifinal a Cibao en 2020), y trepa la Liguilla por segunda vez (años seguidos).

Sobre el encontronazo contra el flamante tetracampeón, apuntaló que “tenemos la motivación en lo más alto; esos tres puntos nos consolidarían el rumbo hacia semifinales”.

Entre los protagonistas acuáticos está el cuartelero Pedro Espinal (tres goles recibidos); los baluartes Esmailin Segura, Christopher Almonte y Richerly de los Santos, junto a los notables foráneos Eliader Dorlus, Jhon Ramos,Yonier Hurtado, Ronald Suárez y otros andamios categóricos.

Uno de los elementos fuertes de los Delfines, sin duda, ha sido su prolífica finca, que provee más del cincuenta por ciento del talento con mayor regularidad de juego en toda la plantilla. “Nuestro proyecto ha sido la obra maestra”, aseguró Rodríguez.