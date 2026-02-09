Al Nassr confía que Cristiano Ronaldo reaparecerá para la Liga de Campeones de Asia

Cristiano Ronaldo aún no ha ganado un trofeo importante desde su llegada al fútbol de Arabia Saudí, y Al Nassr espera que el astro portugués de 41 años regrese a la acción el miércoles para ayudar al club de Riad a acercarse a un título.

Al Nassr enfrentará al Arkadag de Turkmenistán con una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones de Asia 2 de por medio.

Cristiano se perdió los dos últimos partidos de Al Nassr en la Pro League saudí en medio de informes de que el delantero estaba descontento con la forma en que se financia el club, especialmente después de ver a su rival Al Hilal fichar a Karim Benzema en la ventana de transferencias del mes pasado.

Al Nassr, Al Hilal, Al Ittihad y Al Ahli son todos de propiedad mayoritaria del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí.

En un comunicado, la Pro League destacó que ningún jugador es más grande que el club o la liga.

“La Pro League saudí se estructura en torno a un principio simple: cada club opera de manera independiente bajo las mismas reglas”, dijo la liga. “Cristiano ha estado completamente comprometido con Al Nassr desde su llegada y ha jugado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Pero ningún individuo —por muy significativo que sea— determina decisiones más allá de su propio club”.

A pesar de la ausencia del cinco veces ganador del Balón de Oro, Al Nassr venció el viernes 2-0 al campeón vigente Al Ittihad.

Al Ittihad es el único de los tres equipos saudíes en la Liga de Campeones de Asia Elite que no ha asegurado un lugar en los octavos de final, con dos partidos por disputar en la fase de grupos.

A pesar de perder a Benzema la semana pasada ante un Al Hilal, que tiene un historial de realizar fichajes de alto perfil, incluido el de Neymar del Paris Saint-Germain en 2023, Al Ittihad avanzará a la siguiente ronda si derrota a Al Gharafa de Qatar el martes.

Los ocho mejores de cada uno de los dos grupos de 12 equipos del torneo —divididos geográficamente en Asia Oriental y Occidental— se clasifican para la segunda ronda.

Al Hilal lidera la zona occidental y es el único equipo con un pleno de seis victorias, lo que significa que el entrenador Simone Inzaghi puede optar por descansar a los jugadores. Al Ahli, que ganó su primer título de la Liga de Campeones en mayo, también tiene garantizado un lugar en la fase eliminatoria.

En la zona oriental, solo Vissel Kobe ha asegurado la clasificación, pero Japón tendrá tres equipos en los octavos de final si tanto Sanfrecce Hiroshima como Machida Zelvia ganan esta semana.

La presión está sobre los tres representantes de China, que ocupan las tres últimas posiciones.

El campeón chino Shanghai Port está en el fondo de la tabla y al borde de ser eliminado del torneo. Las victorias de Chengdu Rongcheng y Shanghai Shenhua mantendrían a ambos equipos en la contienda.