Drake Maye choca contra el 'Lado Oscuro' de Seattle Seahawks

Drake Maye llegaba al Super Bowl LX (60) llamado a suceder al legendario Tom Brady para los New England Patriots, pero chocó de frente contra la línea defensiva de los Seattle Seahawks, conocidos con el apodo de 'Dark Side' (el lado oscuro).

El 'running back' Kenneth Walker III fue elegido el MVP del Super Bowl, pero el pateador Jason Myers, autor de 17 de los 29 puntos de los Seahawks, se lo podría haber discutido.

También se lo podría haber disputado Bad Bunny, con un maravilloso espectáculo del entretiempo que animó una final ultradefensiva que hasta ese momento solo iba 9-0, todo 'field goal' de Myers.

O, quizás, el MVP debió haber sido para todo el 'Dark Side', una auténtica pared heredera de la temible 'Legion of Boom' de una década atrás, que hoy hizo trizas las ilusiones de Maye, en la que pudo ser la peor noche de su vida.

La línea defensiva de Seattle logró seis capturas sobre el joven mariscal de campo y provocó dos intercepciones en dos posesiones seguidas en el último cuarto, momentos clave que terminaron de sentenciar el partido.

Drake Maye (10), y sus compañeros de equipo abandonan el campo tras perder ante los Seattle Seahawks en el Super Bowl 60 de la NFL, el domingo 8 de febrero de 2026.(Foto AP/Godofredo A. Vásquez)

La primera de Julian Love con 19-7 en el marcador y la segunda de Uchenna Nwosu que terminó en touchdown para el 29-7 tras correr 45 yardas.

Maye vio -desde el suelo- como el cuento hadas que muchos habían pintado en los días previos se pulverizaba: de sucesor de Brady a protagonista involuntario de una pesadilla en horario de máxima audiencia.

Al final, pudo maquillar el marcador con un pase de touchdown a Rhamondre Stevenson para el definitivo 29-13, pero no su imagen, aunque acabó sumando uno más que Sam Darnold, el exultante 'quarterback' de los Seahawks.

Una noche de redención

Más allá de arruinar el intento de los Patriots de convertirse en la franquicia más exitosa de la NFL (ahora mismo comparten con los Pittsburh Steelers el récord de Super Bowl ganadas con seis), la final de este domingo en Santa Clara fue un acto de redención.

Once años atrás, los Patriots y los Seahawks ya se habían cruzado en un Super Bowl, el XLIX (49) disputado en Phoenix (Arizona).

El marcador reflejaba un 28-24 a favor de los Patriots, pero los Seahawks estaban a una yarda de la anotación con 26 segundos en el reloj. Russell Wilson lanzó un pase hacia el receptor Ricardo Lockette, pero Malcolm Butler, rookie de los Patriots, se cruzó en la trayectoria y interceptó el balón.

Drake Maye, abandona el campo tras una derrota ante los Halcones Marinos de Seattle en el Super Bowl 60 de la NFL, el domingo 8 de febrero de 2026.(Foto AP/Julio Cortez)

Fue un auténtico trauma para Seattle y los Seahawks, una experiencia que engendró fantasmas que han perseguido a la franquicia hasta el día de hoy.

Pero en el Super Bowl de este domingo en Santa Clara, ni Darnold fue Wilson, ni Maye fue Brady.

También fue una redención para el propio Darnold, un quarterback señalado desde joven como una estrella en potencia, que cargó durante ocho temporadas con sus fantasmas tras el paso por cinco equipos distintos.

"Creo que tienes que abrazar el fracaso", dijo Darnold durante su preparación del Super Bowl, aludiendo a su paso por New York Jets, Carloina Panthers, San Francisco 49ers y Minnesota Vikings.

Hoy, tras levantar el trofeo Vince Lombardi, aseguró: "Con todo lo que ha pasado en mi carrera… Hacerlo así, con este equipo, no lo cambiaría por nada".